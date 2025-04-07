ياسمين صبري بإطلالة صيفية ساحرة على البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة على أحد شواطئ جزر المالديف، وذلك أثناء قضائها عطلتها حيث سافرت أواخر شهر رمضان الماضي، وقضت عيد الفطر هناك، حيث اعتادت ياسمين على السفر إلى المالديف مع بداية الصيف من كل عام للاستمتاع بالأجواء هناك وسط الطبيعة أمام البحر.

إطلالة ياسمين صبري

وشاركت ياسمين صبري جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عددًا من الصور من جلسة التصوير التي ظهرت بها بإطلالة ساحرة أبرزت جمالها وأنوثتها بشكل لافت، حيث ارتدت فستاناً أبيض بسيطاً بفتحة جانبية طويلة، وتركت شعرها ينسدل مجعداً على ظهرها، وزينته بوردة صغيرة، وفور نشر ياسمين صبري الصور انهالت التعليقات التي تتغزل في جمالها وأناقتها ورشاقتها من قبل متابعيها.

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"المشروع X" أحدث أعمال ياسمين صبري السينمائية

تستعد ياسمين صبري لتصوير المشاهد الأخيرة لها في فيلم "المشروع X" الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز والمقرر تصويرها في العاصمة الإيطالية روما، وتستغرق أسبوعاً كاملاً، وبعدها يودّع فريق عمل الفيلم التصوير بشكل نهائي، ويتم تجهيزه للعرض حسب الموعد المحدد نهاية مايو المقبل للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى، حيث يعد الفيلم من الأعمال السينمائية المرتقبة هذا العام.

فيلم "المشروع X" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

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تجسد ياسمين صبري خلال أحداث فيلم "المشروع X" شخصية تمتهن الغوص بالبحار تعيش في مدينة الجونة تتعرف إلى عالم المصريات يوسف الجمال (كريم عبد العزيز)، وتخوض معه هو وفريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!! ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقي مثير.

مشاركة ياسمين صبري في رمضان 2025

يذكر أن ياسمين صبري خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "الأميرة ظل حيطة" عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وشارك في بطولته كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.



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