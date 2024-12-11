تكريم بريانكا شوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - شهدت النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تكريم العديد من الشخصيات سواء العربية أو العالمية منذ انطلاق فعاليات المهرجان في يومه الأول 5 ديسمبر، حيث تم تكريم النجمة المصرية منى زكي، إيميلي بلانت، فان ديزل، عامر خان. ومنذ قليل أعلن المهرجان عن تكريمٍ فنيٍ آخر للنجمة الهندية بريانكا شوبرا التي أثبتت نفسها ليس على صعيد بوليوود فقط، بل عالم هوليوود أيضاً.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن تكريم بريانكا شوبرا

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شارك الحساب الرسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تكريم نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، حيث جاء الإعلان من خلال مشاركة صورة النجمة مرفقاً معها التعليق التالي: "يسعدنا تكريم الممثلة بريانكا شوبرا جوناس في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. بريانكا شوبرا جوناس هي واحدة من أكثر الممثلات احتفالاً في الهند، مع جوائز منها جائزتان وطنيتان للسينما وخمس جوائز فيلمفير. كُرمت بميدالية بادما شري في عام 2016، وتم الاعتراف بها أيضًا في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة وفي قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم. بريانكا رائدة في مجال الترفيه، وقد جمعت بين الصناعات المختلفة، ودافعت عن التمثيل، وتواصل تشكيل السينما والثقافة العالمية".

جلسة حوارية مع بريانكا شوبرا

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كانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد أعلنت من قبل عن استضافة بريانكا في إحدى الجلسات الحوارية المقامة ضمن فعاليات المهرجان والتي تحل اليوم، جاء كالتالي: "انضموا إلينا في جلسة حوارية حصرية مع النجمة بريانكا شوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي! بريانكا شوبرا جوناس هي واحدة من أكثر الممثلات احتفالاً في الهند، مع جوائز منها جائزتان وطنيتان للسينما وخمس جوائز فيلمفير. كُرمت بميدالية بادما شري في عام 2016، وتم الاعتراف بها أيضًا في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة وفي قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم. بريانكا رائدة في مجال الترفيه، وقد جمعت بين الصناعات المختلفة، ودافعت عن التمثيل، وتواصل تشكيل السينما والثقافة العالمية".

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ومن المقرر أيضاً استضافة النجم نيك جوناس زوج بريانكا في جلسة حوارية خاصة به اليوم أيضاً.

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