وسط جدل قانوني.. بيونسيه وجاي زي في العرض الأول لفيلم Mufasa

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت النجمة العالمية بيونسيه وزوجها مغني الراب الشهير جاي زي، برفقة ابنتهما بلو آيفي، العرض الأول لفيلم Mufasa: The Lion King يوم الاثنين في مسرح دولبي بهوليوود. ورافق العائلة والدة بيونسيه، تينا نولز، البالغة من العمر 70 عامًا، في ظهور عائلي لافت.

ويأتي هذا الحدث بعد يوم واحد من ذكر اسم جاي زي في دعوى قضائية تتهمه بالاغتصاب، حيث زعمت فتاة أنها تعرضت للاعتداء عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 2000. وردًا على هذه الاتهامات، أصدر جاي زي بيانًا يوم الأحد وصف فيه المزاعم بأنها “محاولة ابتزاز”، معربًا عن قلقه بشأن التأثير السلبي لهذه القضية على حياته العائلية وأطفاله.

وفي بيانه، أشار جاي زي إلى أنه يشعر بقلق خاص تجاه ابنته بلو آيفي، البالغة من العمر 11 عامًا، حيث يخشى أن تواجه أسئلة مزعجة من أصدقائها بسبب هذه القضية. يُذكر أن الزوجين لديهما أيضًا توأمان، رومي وسير، يبلغان من العمر سبع سنوات.

ورغم الجدل الدائر، بدا الثنائي في قمة الأناقة أثناء الحدث، حيث جذب ظهورهما اهتمام وسائل الإعلام والجماهير الحاضرة.