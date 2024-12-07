المحكمة تصدر قرارها في واقعة “الصّفعة” وتلزم عمرو دياب بهذا القرار

أصدرت محكمة جنح التّجمّع الخامس المصريّة، اليوم السّبت، السّابع من الجاري، قرارها بإلزام الفنّان المصريّ، عمرو دياب، بدفع مبلغ مئتي جنيه ومصاريف المحكمة، إضافة إلى عشرة آلاف جنيه، كتعويض مدنيّ موقّت للشّاب سعد أسامة، بعد واقعة الصّفعة الشّهيرة التي فصولها بين أروقة المحاكم المصريّة، في الفترة الماضية.

كما تضمّن قرار المحكمة، براءة الشّاب سعد أسامة، من التُّهم المنسوبة إليه بالتّعدّي على عمرو دياب.

نذكر أنّ قضيّة صفع الفنّان المصريّ عمرو دياب، مُعجبًا في إحدى حفلاته بتاريخ السّابع من حزيران/ يونيو الماضي، تفاعلت بشكل كبير، بعدما قرّرت جهات التّحقيق، إحالة سعد أسامة، المُعجب الذي تعرّض للصّفع من الفنّان عمرو دياب، للمحاكمة الجنائيّة وذلك بعد اتّهامه بالاعتداء على الفنّان المصريّ.

كما كان عمرو دياب، قد صرّح في أقواله خلال التّحقيقات أنّه تعرّض للشدّ والقرص والاستفزاز من المعجب، الذي شهّر به على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وآذاه جسديًّاً ونفسيًّا، موضحًا أنّ ردّة فعله كانت طبيعيّة بعد أن أمسكه المعجب بقوّة في حفل الزّفاف.

من جانبه، قال الشّاب سعد أسامة، في فيديو نشره في وقت سابق، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أنّه يشكر القضاء المصريّ على الاستجابة لقضيّته، موضحًا أنّه تدمّر نفسيًّا بسبب ما حصل وأنّه مُنعزل منذ ذلك الوقت، عن المجتمع.

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نذكر أنّ هذه واقعة الصفعة أثارت ضجّة كبيرة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ وتحوّلت الى قضيّة رأي عام، كما تعرّض “دياب” لانتقادات واسعة حول طريقة تعامله مع المعجبين، فيما أيّد البعض موقفه بحجّة أنّ ما حصل يعتبر تعدّيًا على حريّة الفنّان الشّخصيّة.