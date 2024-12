محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "برج الثور" بالتعاون مع Afro B بأسلوب جريء ومميز - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان ديو غنائي مع النجم البريطاني Afro B بعنوان "برج الثور"، على طريقة الفيديو كليب والتي تجمع بين الإيقاعات المميزة والكلمات الجريئة، الأغنية تتحدث عن صفات شخصية برج الثور، المعروف بثباته وصبره.



وتقول كلمات الأغنية :

​​​​​​

Joanna, your busy body, busy tonight (Mad, mad, mad)

Joanna, make you no dey dull me tonight (Boom)

Joanna, your busy body giving me life, oh, hey, life, eh

Joanna, Jo-Jo-Joanna

(Why you do me like that?)

Ayy, Joanna, Jo-Jo-Joanna

(شايفة نفسك ليه)

Joanna, Jo-Jo-Joanna

(Hey, Joanna)

Ayy, Joanna, Jo-Jo-Joanna

(جوانا ده انا فرعون)

خدها مني ده انا ولا افاتار

ركنت قلبي عقلي اللي اختار

مش دبلوماسي .. ولا أحب أواسي

انا عايزك قاسي .. مش وائل جسار

مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور .,

مش عمور .. أنا قمور

أنا بمزاجي أقول Yes Or No

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور .,

مش عمور .. أنا قمور

أنا بمزاجي أقول Yes Or No

joanna Yes Or No

Joanna your busy body giving me life

Ooo Eeee Life Eeee

Why u do me like that

Joanna, Jo-Jo-Joanna

(Why you do me like that?)

Ayy, Joanna, Jo-Jo-Joanna

(شايفة نفسك ليه)

Joanna, Jo-Jo-Joanna

(Hey, Joanna)

Ayy, Joanna, Jo-Jo-Joanna

(جوانا ده انا فرعون)

مافيا ثابت ملك

ابن حلال سالك

صعب عليكي تنسيني

جوانا ما نجيب مأذون ونبارك

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور

مش عمور .. أنا قمور

أنا بمزاجي أقول Yes Or No

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور .,

مش عمور .. أنا قمور

أنا بمزاجي أقول Yes Or No

Joanna Yes Or No

Joanna, your busy body, busy tonight (Mad, mad, mad)

Joanna, make you no dey dull me tonight (Boom)

Joanna, your busy body givin' me life, oh, eh-life,

Joanna, Jo-Jo-Joanna

(Hey Joanna)

Ayy, Joanna, Jo-Jo-Joanna

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور

مش عمور .. أنا قمور

أنا بمزاجي أقول Yes Or No

أنا برج التور .. Yes For Sure

أنا مبحبش أعيش الدور

مش عمور .. أنا قمور

(جوانا ده انا فرعون)