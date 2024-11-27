شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء بناء ديكورات مذكرات نشال لـ أحمد أمين تمهيداً لبدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أروما استديوز الاستعدادت والتحضيرات النهائية لمسلسل مذكرات نشال بطولة الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، من إخراج حسام على، حيث أوشك المهندس أحمد عباس على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل فى مدينة الإنتاج الاعلامى، إذ من المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

ويعود النجم أحمد أمين بـ مذكرات نشال الذى يقدم خلال أحداثه الكوميديا المعتمدة على الفانتازيا، وهى النوعية التى تميز بها أمين خلال الفترة الماضية.

مسلسل مذكرات نشال، مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ومن بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.