شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشكر أنغام على زيارتها: شكرا من قلبى.. والأخيرة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم الكبير محمد منير، الشكر للنجمة أنغام على زيارتها له والاطمئنان عليه برفقه نجليها، وكتب تغريدة عبر حسابه بموقع x قائلاً "سعدت بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن، شكراً من قلبى يا أنغام".

وسرعان ما حرصت أنغام، على الرد فى التعليقات على تغريدة الكينج، وكتبت "انا وأولادى عشاقك يا حبيبى، وأنت منير غالى على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك فى عمرك ويخليك لينا".



تغريدة منير ورد انغام

وحرص الكينج محمد منير والمطرب حميد الشاعرى، على المشاركة فى تشييع جثمان الملحن محمد رحيم، أول أمس، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وظهر الكينج منذ أسابيع قليلة، فى الاستةديو خلال تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، متجاهلاً الشائعات التي تدور حول حالته الصحية، وهو أبلغ رد على مروجي الشائعات حول حالته الصحية، حيث يظهر الكينج وهو يمارس عمله في الاستوديو بشكل طبيعي وهو ما يكذب كل ما ورد من شائعات مزعجة لجمهوره حول حالته الصحية.