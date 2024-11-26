ميرنا وليد - بيروت - وجه معجب يدعى دانيال حداد رسالة الى الفنانة اللبنانية نينيا عبد الملك من خلال فيديو له وأرفقه بأغنيتها "اذا هجرت" التي نالت نجاحاً كبيراً.

وكتب على الفيديو: رسالة الى عزيزتي نينا عبد الملك:" تحية طيبة وبعد.. مو يعني اذا صرتي ماما تبطلي تنزلي اغاني ليكا اصالة نصري خلفت سنة وبعدا بتغني خلصينا بحبك"

يذكر ان نينا عبد الملك كانت قد صرحت على صفحتها انها ابتعدت عن الغناء للاهتمام بعائلتها بعد أن أصبحت أم لـ 3 أولاد وحاليا تصب اهتمامها بتربيتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر معجب يوجه رسالة طريفة لـ نينا عبد الملك بعد ابتعادها عن الساحة الفنية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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