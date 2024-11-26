ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الممثلة هند عاكف وهي تلاحق الممثل المصري حسين فهمي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي لكي تلتقط صورة معه في وقت انه هو يتهرب منها مما وضعها في موقف محرج للغاية خصوصا انه قال لها "مش هتصور معاكي".
وانقسمت ردود الأفعال بين من رأى ان هناك مشكلة بينهما من قبل حتى رفض هو التقاط صورة معها وبين من رأى ان حسين كان قاسياً معها وبين من رأى ان اصرارها في التقاط صورة معه كان مزعجاً له.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين فهمي يتهرب من هند عاكف ويضعها في موقف محرج على السجادة الحمراء - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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