شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تسافر للكويت غدا لإحياء حفل غنائى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل النجمة شيرين عبد الوهاب، الكويت غدا الإثنين، استعدادا لإحياء حفلها الجماهيري يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعد هذا الحفل الأول للنجمة شيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث يرافق شيرين خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، وستحرص شيرين على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعدادا لأمسية استثنائية.

وفي هذا السياق، عبرت شيرين عن سعادتها بلقاء جمهورها في الكويت يوم 29 نوفمبر، وقالت في تصريح صحفي: "سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لشوفتهم بعد غياب".

وكانت شيرين قد خرجت مؤخرا عبر لايف على السوشيال ميديا أكدت فيه عدة تصريحات بشأن الغناء والتمثيل، حيث تطرقت لإمكانية عودتها للتمثيل من جديد وقالت عن ذلك: "نفسي أقدم دور مختلف، مثلاً فلاحة أو صعيدية".

وعن أزماتها الأخيرة أكدت أنها ترغب في حذف آخر 10 سنوات من حياتها وعدم التطرق لها مطلقًا، ووصفت ذلك بأنها أشبه بمن عاد من الأسر، كما وجهت الشكر إلى جمهورها على دعمهم لها خلال الفترة الماضية، وقالت: "بشكر جمهورى على دعمه الكبير ليا وأن عمره ما تخلى عنى".

كما عبرت عن أنها تعمل منذ أن كانت صغيرة بقولها: "أنا بشتغل من وقت ما كان عمري 13 عامًا بالظبط، وأوقات كتير بحس إني عايزة أرتاح".