شكرا لقرائتكم خبر عن بتقص مشاهدي ليه.. جميلة عوض تمازح زوجها أحمد حافظ في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة جميلة عوض على دعم زوجها المونتير أحمد حافظ، وحضرت ندوته التي أُقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، وتحدث حافظ عن علاقته بالممثلين، وفكرة اهتمامه إمكانية اهتمامه بالممثل أم لا إذا كان قريبًا من قلبه أو صديقه، قائلا: "أنا وجميلة اتخانقنا عشان قالتلي هل أنت لو بتمنتچ فيلم أو مسلسل بتاعي، هتهتم بيا؟، وأنا قلتلها لاء".



ندوة المونتير أحمد حافظ



جميلة عوض ندوة زوجها المونتر أحمد حافظ



وردت عليه جميلة عوض: "أنا وحافظ وقت فيلم الضيف مكانش فيه حاجة لسه بينا، وقتها قلتله أنت ليه بتقصني وبتشيل مشاهدي، وهو وقتها قالي إن دا اللي الفيلم عايزه"،وهو ما دفع حافظ للرد قائلاً: "بعيدًا عن الواقعة مع جميلة، لا يحق للممثل أن يسأل المونتير هذا السؤال"، ليتحول الموقف الي موقف طريف بين الثنائي وهو الأمر الذي أضحك الجمهور الحاضر.

وعن بدايته قال أحمد حافظ: "بعتبر نفسي محظوظ وعرفت المونتاج وأنا عندي 14 سنة وكنت بنزل مع والدي شغله في الأهرام وشوفت غرفة المونتاج وقتها شوفت مونتير قاعد زي الطيار وصوت لفتني وحسيت اني عاوز أكون هنا".

وتابع أحمد حافظ: "عمري ما اشتغلت مساعد في أفلام سينما وجايز بقول أنا علمت نفسي بنفسي واتعلمت من خلال الميوزيك فيديو أوالاعلانات القصيرة لما بتقدم في حكاية، واشتغلت مع مخرجين كتير علموني وكان حظي حلو انا كان نفسى ادخل معهد سينما وقدمت ومنجحتش وكان نفسى اتعلمه من الكتب ووقتها الانترنت مش زي دلوقتي فكنت لما بلاقي كتاب بحب قرأته فأنا اتعلمت من خلال الممارسة.

واستكمل حافظ حديثه: "حظي حلو أن أغلب المخرجين أصحابي وبكون جزء من السيناريو وبقرا السيناريو عشان اعرف بنتكلم عن إيه ومش بمسكها تاني بعد كده، اكتر مرحلة ممتعة مشاهدة المادة لأول مرة واطلع منها كل اللحظات اللي تنفع".

وعن علاقته بالمخرج قال أحمد حافظ: "أنا طماع وأكيد المخرج اللي بيصور الشوتات اللي عاوزها بزاوية محددة أريح للمونتير ولكن لما بياخد مشاهد كتير بيديني فرصة إني أعمل اكتر من شكل ونشوف الأنسب، والجمهور بيشوفنا من خلال الممثل".