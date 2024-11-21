شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها فرحة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس فيديو مؤثر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهدًا على أسعد لحظات حياتها.

وأعلنت ياسمين عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها، قائلة: "زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، آحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي"، وأضافت ياسمين أنها ستسلم الفستان بنفسها للفتاة داخل السينما.

يأتي ذلك مع طرح فيلمها الفستان الأبيض في السينمات يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر، وهو من بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.

ويعرض في الوقت الحالي لياسمين رئيس، مسلسل رقم سري وهومن بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

وفي سياق آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.