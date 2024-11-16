شكرا لقرائتكم خبر عن السورية حلا عمران بندوة تكريمها بشرم الشيخ: فخورة لتكريمي بدرع يحمل اسم سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمكرمي حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور لفيف من الفنانين العرب والأجانب، منهم الفنان أحمد وفيق والفنانة عزة لبيب، والفنانة منال سلامة، والفنان العماني سعيد السيابي، والفنان الإماراتي عبد الله مسعود.

وأدار المؤتمر الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، الذي استهلّ حديثه قائلاً: اليوم في أولى فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ المسرحي، تحتفى بقامات مسرحية كبيرة سواء على المستوى العربي أو العالمي، والحقيقة أن اختيار المكرمين من قبل اللجنة العليا من المهرجان يكون

وقالت الفنانة السورية حلا عمران أحد المكرمين بدرع سميحة أيوب: أشعر بسعادة وفخر كبيرين وأنا أحمل درعًا يحمل اسم العظيمة سميحة أيوب، ويزيدني شرفًا أن يأتي تكريمي من مهرجان يهتم بالشباب المبدعين والطموحين. حضور الافتتاح بالأمس كان مفاجأة لي حيث شهدت الفعاليات والنشاطات التي تتمتع بطابع عالمي، وهذا بالتأكيد له أهمية كبيرة في تعزيز التبادل الثقافي داخل المنطقة العربية وعلى مستوى العالم أيضًا. إنني أعود بذاكرتي إلى أيامي الأولى في عالم الفن، حيث تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق في عام 1994، ومنذ ذلك الحين وأنا أشق طريقي في الورش المسرحية، سواء في التمثيل أو في مجالات أخرى كالرسم والغناء. إن العمل في هذه الورش كان ومازال عنصرًا أساسيًا في تطوير قدراتي الفنية وإثراء تجربتي الشخصية. وأنا الآن بصدد إصدار ألبوم غنائي جديد مع نهاية هذا العام، وهي خطوة أخرى بطموحاتي الفنية التي أسعى من خلالها لمواصلة تقديمي لجمهوري بأعمال متميزة تتناسب مع تطلعهم وتلبي شغفهم للفن الجيد، إن التكريم اليوم يلهمني ويدفعني لمواصلة العمل بشغف وإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور في مسيرتي الفنية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.