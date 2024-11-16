شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري ينشر صورًا من كواليس تصوير فيلمه In Camera والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أمير المصري على منصات السوشيال ميديا الرسمية صورًا من كواليس تصوير فيلمه البريطاني In Camera، وهو الفيلم الذي يشارك في قسم العروض الخاصة خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



أمير المصرى



الفنان أمير المصرى



الفنان أمير المصرى



امير المصرى فى فيلم كاميرا

ومن المقرر عرض فيلم In Camera يوم الأحد 17 نوفمبر الساعة 9 مساء بالمسرح الصغير، اما العرض الثاني سيكون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الساعة 4 عصرا في سينما الزمالك.

وتدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".