ميرنا وليد - بيروت - بأداء مبهر و مفاجئ، قدمت المشتركة عبير عرض أوبيرا رائع على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، بعد أن فاجات لجنت التحكيم بأنها لم تتلقى أي تدريب على الصوت.
و بعد عرضها الخيالي الذي جعل الجميع يتأثر، قام كل من الفنانة نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي بالتشاور في مابينهم ليتخذوا قرار كبير، و هو إعطاء عبير الـ BUZZ الذهبي لتتأهل إلى المرحلة النصف نهائية من البرنامج.
هذالا الموقف المميز اثر بالإعلامية ريا أبي راشد التي خانتها دموعها في الكواليس، لتقوم بإحتضان عبير بمشهد جميل.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تبكي في Arabs Got Talent.. و هذا ما فعلته هذه المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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