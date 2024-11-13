ريا أبي راشد تبكي في Arabs Got Talent.. و هذا ما فعلته هذه المشتركة

ميرنا وليد - بيروت - بأداء مبهر و مفاجئ، قدمت المشتركة عبير عرض أوبيرا رائع على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، بعد أن فاجات لجنت التحكيم بأنها لم تتلقى أي تدريب على الصوت.



و بعد عرضها الخيالي الذي جعل الجميع يتأثر، قام كل من الفنانة نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي بالتشاور في مابينهم ليتخذوا قرار كبير، و هو إعطاء عبير الـ BUZZ الذهبي لتتأهل إلى المرحلة النصف نهائية من البرنامج.

هذالا الموقف المميز اثر بالإعلامية ريا أبي راشد التي خانتها دموعها في الكواليس، لتقوم بإحتضان عبير بمشهد جميل.

