ريم السعيدي تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، عبر حسابها الرسمي، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى دخولها المستشفى.

وشاركت ريم متابعيها، صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها وهي نائمة على سرير المستشفى، وتعلق بيدها المحاليل الطبية.

وأرفقت ريم الصورة بتعليق اكتفت فيه بكتابة كلمتين: "أم قوية".

كما نشرت ريم عبر خاصية الستوري، صورة لها من داخل الطائرة، بدت فيها بملامح متعبة، وكشفت من خلالها أنها تتوجه إلى الرياض، للمشاركة في عرض مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

وتفاعل المتابعون مع منشور ريم، وتمنوا لها من خلال تعليقاتهم السلامة والشفاء من وعكتها الصحية، ودوام الصحة.

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