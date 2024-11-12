مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرفوا على أعضاء لجان التحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - تفتتح في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الأربعاء فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة للجان التحكيم الخاصة بـ 7 مسابقات رسمية ومستقلة مختلفة ضمن أهم فعاليات الحدث الكبير الذي سيقام بدار الأوبرا المصرية، وتعلن نتائج كل المسابقات في حفل الختام، وتقتصر جوائز الهرم الذهبي الرسمية على المسابقة الدولية.

وجاء تشكيل لجان التحكيم المشاركة في الدورة ال 45 من المهرجان كالتالي:

لجنة تحكيم المسابقة الدولية:

دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) - مخرج وكاتب سيناريو - البوسنة

أحمد حافظ - مونتير - مصر

أندريا بالاورُو - مخرج - إيطاليا

أنجيلا مولينا - ممثلة - أسبانيا

أنوشا سويتشاكورنبونج - مخرجة - تايلاند

ﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا - منتجة، كاتبة - فرنسا

عائشة بن أحمد - ممثلة - تونس

لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية:

إنزو بورسلي - منتج - إيطاليا

تامر كروان - مؤلف موسيقى - مصر

هند الفهاد - مخرجة، كاتبة - المملكة العربية السعودية

لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية:

جراين هومفريز - مدير مهرجان دبلن السينمائي الدولي - إيرلندا

نسرين الراضي - ممثلة - المغرب

خالد الحجر - مخرج - مصر

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة:

ساندرا نشأت - مخرجة - مصر

سيلفانا سانتاماريا - مخرجة، سيناريست، منتجة - ألمانيا

كلير دياو - ناقدة أفلام وموزعة - فرنسا - بوركينافاسو

لجنة تحكيم FIPRESCI:

كيارا سبانيولي جاباردي - ناقدة - إيطاليا

شايان رياز - ناقد - ألمانيا

أحمد عزت عامر - ناقد - مصر

لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي:

ديميتريس كيركينوس - مبرمج - اليونان

رائد أنضوني - صانع أفلام - فلسطين

نادية كامل - مخرجة - مصر

لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقي طويل:

لمياء بلقايد جيجا - مديرة المدرسة العليا للسمعيات البصرية والسينما (ESAC) والمديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (JCC) - تونس فرانسوا بودا - مسؤول برمجة الفنون والثقافة في Africa No Filter - بوركينا فاسو مراد مصطفى - مخرج - مصر

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لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل:

آن ديمي – جيروي - الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC - أستراليا

رامان تشاولا - منسق أفلام ومنظم مهرجانات سينمائية - الهند

سلمى مبارك - أستاذ الأدب المقارن والفنون والأدب بجامعة القاهرة - مصر

لجنة تحكيم أفلام غزة:

جابي خوري - منتج - مصر

كندة علوش - ممثلة - سوريا

أحمد شوقي - ناقد ومبرمج - مصر

لجنة تحكيم جائزة الفيلم الفلسطيني:

د. عمرو الليثي - رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي - مصر

ليالى بدر - منتجة - فلسطين

مصطفى شعبان - ممثل – مصر

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