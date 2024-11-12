شكرا لقرائتكم خبر عن ناير ناجى يتعاون مع مروان بابلو فى حفلة موسيقية داخل المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المتحف المصري الكبير حفلة موسيقية جديدة من نوعها تحت عنوان "سيمفونيك"، والتي ستضم كلا من قائد الأوركسترا وكورال القاهرة الاحتفالي "ناير ناجي" ومطرب الراب "مروان بابلو"، والمقرر إحياؤها يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتعد الحفلة المنتظرة واحدة من أبرز الحفلات التي ينتظرها عشاق الموسيقى لجمعها الموسيقى الكلاسيكية مع إيقاعات الراب المختلفة، لإنتاج موسيقى سيمفونيك جديدة، والتي ستقام داخل جدران المتحف المصري الكبير الذي يتميز بديكوراته المختلفة.

وكانت آخر حفلات قائد الأوركسترا ناير ناجي، مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيم منذ عدة أسابيع قليلة داخل دار الأوبرا المصرية، والتى شهدت حضوراً ضخماً.

وسبق وطرح مروان بابلو أغنية "أبعد مدى" التي تعاون فيها مطرب الراب مولوتوف، في أول مشاركة لهما ببرنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يعرض عبر قناة CBC أسبوعياً.



بابلو وناير ناجي من الكواليس



مروان بابلو في البروفة

لأبعد مدى

علينا المزيكا و محدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

الشغل ابتدى الشغل ع العربدة

أنا big boss

فوق السحاب يا زميلي

بس جايبنها من المترو

بنقش

انت ازميلي اللي بتنقش

أما كنا فيها كنتو فينكو

أنا مخلص ازميلي بينجو

مجننكو

رامي الرماح

‏مش فارقة معايا برمي عكس الرياح

‏قالوا لى هتتعب وفى الموت ارتياح

‏حافظ على سرك وبلاش السياح

لا عين تيجي ازميلي و تصيبك

كان معاكم بابلو و مولو سبب الحريقة

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

اه

بطرح لكو الجديد

مرمتناش المقاديف

ولو عاللعب فراهيد

هنزلكم بالقفيش

‏أنت تموتو وأنا أعيش

‏مسا من أرض الفراعين

‏لو كان عندي فارغ كنت هسيبه رهن

‏لا مانع في مغامرة لا مانع لو اتهورت

رغم إن قلمي اتغير

بس بكتب بنفس الخط

ماشيين في نفس الخط

لحد ما نلاقي شط

‏من بره هلا هلا اللي جواكو

دا مايخصنيش ويعلم الله

‏قالت لي على فين قلت لها بعيد

واحتمال نطلعو من المجرة

هنحتاجو أكتر من مظلة

عشان نرجعو لنفس القارة

‏كل اللى بيطلع مني جديد

محتاج أعلق ما شاء الله

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى



كواليس البروفة مع بابلو والموسيقار ناير ناجي