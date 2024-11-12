الملكة كاميلا لن تنضم إلى الملك تشارلز لافتتاح العرض الأول لـThe Gladiator‏ الجزء الثاني‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - عادت الملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، والتي كانت تعاني من عدوى صدرية موسمية، من إجازتها المرضية، لتلتقي مع المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة بوكر الأدبية، فكانت قد تغيبت الملكة عن الظهور في عدة مناسبات رسمية بصحبة العائلة المالكة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب مرضها.

الملكة كاميلا تعود تدريجياً بعد مرضها

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على الرغم من ذلك، قال قصر باكنغهام إن الملكة كاميلا لن تنضم إلى زوجها الملك تشارلز على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم The Gladiator الجزء الثاني يوم الأربعاء 13 نوفمبر. ويدرك الناس أن هذا إجراء احترازي ولتخفيف أي ضغط عليها أثناء عودتها بلطف وحذر من إجازتها المرضية.

ومن المقرر أن تظهر الملكة غداً إلى جانب الملك في حفل استقبال في قصر باكنغهام للترويج لصناعة السينما في بريطانيا، وسيلتقي الزوجان بالمخرجين والممثلين ومقدمي البرامج التلفزيونية وفناني الأداء ومصممي الأزياء في حدث للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمعية السينما والتلفزيون الخيرية، والتي تم إنشاؤها لدعم العاملين في الصناعة الذين قد يواجهون مجموعة من الأزمات، والعديد من التحديات الشخصية والمهنية.

وفي المساء، سيخرج تشارلز بدون زوجته في العرض الأول لفيلم Gladiator II، والذي سيتم استضافته على شرف المؤسسة الخيرية كجزء من احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها، وكان من المقرر أن تكون كاميلا معه.

ولا يُعتقد أن مرض الملكة كاميلا مرض خطير، أو مدعاة للقلق، لكن الأطباء الملكيين نصحوا بأن يجد المساعدون طرقاً لإدارة عودتها إلى الخدمة بعد الإصابة، لذلك تم إجراء ما وصف بتعديلات عملية على برنامجها هذا الاسبوع.

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الملكة كاميلا تلغي ارتباطاتها إثر الأزمة الصحية

أصدر قصر باكنغهام بياناً أعلن فيه أن الملكة كاميلا ألغت العديد من الارتباطات الملكية المقررة هذا الأسبوع بعد إصابتها بعدوى في الصدر، حيث جاء في البيان: "الملكة مريضة حالياً بسبب عدوى في الصدر، وقد نصحها الأطباء بفترة قصيرة من الراحة، وبكل أسف، اضطرت إلى الانسحاب من ارتباطاتها لهذا الأسبوع، لكنها تأمل كثيراً في التعافي في الوقت المناسب لحضور فعاليات الذكرى هذا الأسبوع كالمعتاد، وهي تعتذر لكل من قد يتعرضون للإزعاج أو خيبة الأمل نتيجة لذلك".

ولم تحضر الملكة البالغة من العمر 77 عاماً، حدث ميدان الذكرى السنوي، الذي أقيم في دير وستمنستر يوم 7 نوفمبر، بينما ستمثل الدوقة بيرجيت، دوقة جلوستر، في الحدث نيابةً عن الملكة، كما لم تشارك أيضاً في استضافة حفل استقبال في قصر باكنغهام، إلى جانب الملك تشارلز للفائزين بالميداليات من فريق بريطانيا العظمى الذي تنافس في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

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