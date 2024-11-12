بالصور- رانيا منصور تستعرض جمالها بفستان بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية رانيا منصور بإطلالتها على متابعيها، وظهرت بلوك رائع عبر حسابها الخاص، فقد إرتدت فستاناً أسود رائعاً وطويلاً، من دون أكمام، إستعرضت من خلاله أنوثتها، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت كشفت رانيا منصور عن الطريقة التي إتبعتها لإستعادة رشاقتها، بعد وضعها مولودتها الأولى والوزن الزائد الذي إكتسبته، وقالت: "أنا محافظتش خالص على جسمي وأنا حامل وتخنت 26 كيلو، وماما وحماتي كانوا بيقولولي آكل لإني أكلي لشخصين، وكمان كنت صغيرة ومفيش حد قاللي أي نصائح بخصوص الحمل والتخن. أول ما ولدت عملت دايت، وأكتر أكلة صحية بعملها هي السلطة".

وقد عرض مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور، وهو من بطولة الممثلين شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم..

