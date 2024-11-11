أحمد حلمي يعيش انتعاشة فنية.. هذا ما كشفه عن أعماله الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج ET بالعربي، أعلن النجم أحمد حلمي تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح، حيث يعيش انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة بعد غياب عن الشاشات فترة طويلة.

قال حلمي: “أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحي المبارك، وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث على التوالي”.

قدم حلمي في موسم الرياض الماضي مسرحية “ميمو” وشاركه في بطولتها كل من: هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان ، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

كان أحمد حلمي قد كشف تفاصيل التحضيرات لمسرحية “ميمو”، برفقة المستشار تركي آل الشيخ، وعودته إلى المسرح بعد غياب 23 عاماً، قائلاً: “المستشار تركي آل الشيخ، قال لي المسرحية عشرة أيام، أنا أعرف أن المسرحية خمسة أيام مثلًا لكن عشرة إزاي؟ وقال لي اسمع الكلام وهنعرض في المسرح الكبير، وأنا أترعبت وكنت خايف من مواجهة الجمهور وجهاً لوجه، أو أن الجمهور ميجيش أو يجي أول يوم وميجيش تاني يوم، وبعد العرض قال لي شوفت قولتلك، وطلعنا عملنا جولة السعودية وعرضنا حوالي 30 يوم في السعودية، وطلبت منه أعرض في مصر، وطبعاً رحب جداً وبيطمّن كل شوية أخبار الجمهور إيه”.