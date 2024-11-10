محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في مسلسل موعد مع الماضي 

محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في موعد مع الماضي

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مسلسل "موعد مع الماضي"

فريق عمل المسلسل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن بداية عرضالذي من المقرر عرضه نهاية عام 2024 تحديداً يوم 6 ديسمبر المقبل، ومؤخراً بدأ صناع العمل الترويج له بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك تمهيداً لعرضه.كشف الفنان محمود حميدة لموقع " ET بالعربي"، عن تفاصيل شخصية "ياسين"، والتي يقدمها ضمن أحداث، حيث قال: "هو رجل أعمال، قوي في شغله جداً، ويحاول دائماً الحفاظ على إمبراطورية أعماله، والأهم من الإمبراطورية دي أسرته".ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية؛ إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.العمل من تأليف محمد المصري، وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبة من النجوم منهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).يمكنكم متابعة أبرزهم عادل إمام وأحدثهم محمود حميدة .. مهرجان الجونة السينمائي ورحلة من تكريم المُبدعين

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