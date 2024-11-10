الغراندي طوطو يشعل أجواء باريس في حفل إستثنائي بحضور نخبة من نجوم الراب العالميين

ميرنا وليد - بيروت - أضفى الغراندي طوطو على قاعة زينيث في باريس طابعاً استثنائياً بأدائه الرائع في حفل امتلأت فيه القاعة بالكامل وتحولت إلى قلب نابض بالموسيقى المغربية، حيث تمكن نجم الراب المغربي من جذب 6200 شخص لملأ القاعة الشهيرة، التي امتلأت بأصوات الراب وألحانه، لتخلق أجواءً لا تُنسى قبل بدء العرض، بعد أن نفدت جميع التذاكر في وقت مبكر من قبل الحفل.



وبحضور نخبة من نجوم الراب العالميين، كان منهم البلجيكي حمزة، والفرنسي Kaaris، والبريطاني Unknown T، وأيضًا La Fouine المخضرم في ساحة الراب الفرنسية، إلى جانب Sky، اكتسبت الأمسية زخمًا إضافيًا. كل واحد منهم أضاف بصمته الخاصة، مما جعل الحفل احتفالاً مشتركاً بثقافة الراب المغربية.

جمهور متنوع جاء من مختلف الأماكن ليغني مع الغراندي طوطو أشهر أغانيه مثل "مغربي" و"Blue Love"، في لحظات جمعت بين الشغف والطموح والاعتزاز.