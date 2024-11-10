بالصورة- خالد علامة يفاجئ متابعيه بهذه الإطلالة الغريبة..فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - أطل خالد علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، على متابعيه من خلال صورة شاركها عبر حسابه الخاص، ظهر فيها بشكل غريب من أمام سيارته الفارهة، الأمر الذي فاجأ الجمهور.



و ظهر خالد بلوك غريب بمناسبة الهالوين، حيث إرتدى ملابس مقاتلي النينجا، مع قناع غطى به فمه، و علق قائلاً: "أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً، النينجا المفضل لكم في الليل".

و في وقت سابق، عايد ابن الفنان اللبناني راغب علامة، خالد، والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة برفقتها على خاصية الحالة وكتب تعليقاً: "عيد ميلاد سعيد لحبي الاول والأبدي".

كما نشر صورة لوالدته وهي تطفئ الشموع على قالب الحلوى، وتمنى أن يباركها الله.

والملفت أن خالد استغل عيد ميلاد والدته ليعتذر لها عن اللحظات الصعبة التي قضتها معه في الحمام في طفولته، ناشراً صورة من تلك اللحظات.

