ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر مشاركة ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا في كليب سابق للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهو كليب "حاسة بيك".

كوسا ظهرت في الكليب وهي تجسد دور مساعدة نانسي الخاصة. وكانت كوسا قد توجهت مؤخراً إلى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون وطلبت كوسا التصويت من الجميع ودعمها في المسابقة، لإيصال صوت لبنان إلى المسرح العالمي.

وأطلت كوسا حاملة علم لبنان في مطار بيروت الدولي، وكتبت تعليقاً أنها متوجهة إلى المكسيك بكل فخر وصمود، وأنها مستعدة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. وتابعت: "بغض النظر عن العقبات، لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا".

كانت هذه تفاصيل خبر ندى كوسا شاركت سابقاً في كليب لنانسي عجرم .. وهكذا بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.