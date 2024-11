غرامي 2025.. إليكم القائمة الكاملة للترشيحات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - أعلنت أكاديمية التسجيل في الولايات المتحدة المعنية بجوائز غرامي- أكثر الجوائز المرموقة والأهمية في صناعة الموسيقى على مستوى العالم- عن أسماء الفنانين والأعمال المرشحة للمنافسة في مسابقة النسخة 67 لعام 2025، وذلك لتكريم الإنجازات المتميزة في صناعة الموسيقى، والتي تعود إلى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس مساء يوم الأحد 2 فبراير.

بيونسيه الأعلى ترشيحاً تليها تايلور سويفت وآخرون

حصلت بيونسيه على 11 ترشيحاً لألبومها "Cowboy Carter" والأغاني المنفردة المصاحبة له، وهو أكبر عدد لأي فنان قبل حفل غرامي 2025، كما أنه رقم قياسي شخصي لها، حيث تفوقت على 10 ترشيحات حصلت عليها في عام 2009.

تلا بيونسيه في الترتيب تشارلي إكس سي إكس، بيلي إيليش، كيندريك لامار، بوست مالون بسبعة ترشيحات لكل منهم، يليهم سابرينا كاربنتر، تشابيل روان، وتايلور سويفت بستة ترشيحات لكل منهم.

ترشيحات جائزة غرامي لعام 2025

تسجيل العام

"Now and Then": فرقة البيتلز

"TEXAS HOLD 'EM": بيونسيه

Espresso"": سابرينا كاربنتر

"360": تشارلي إكس سي إكس

" BIRDS OF A FEATHER": بيلي إيليش

"Not Like Us": كيندريك لامار

"Good Luck, Babe!": تشابيل روان

"Fortnight": تايلور سويفت مع بوست مالون

ألبوم العام

New Blue Sun: آندريه 3000

COWBOY CARTER: بيونسيه

Short n' Sweet: سابرينا كاربنتر

BRAT: تشارلي إكس سي إكس

Djesse Vol. 4: يعقوب كوليه

HIT ME HARD AND SOFT: بيلي إيليش

Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess: شابيل روان

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: تايلور سويفت

أغنية العام

A Bar Song (Tipsy)": شون كوك، جيريل جونز، جو كينت، تشيبويز كولينز أوبينا، نيفين ساستري ومارك ويليامز، مؤلفو أغاني (شابوزي)

"BIRDS OF A FEATHER": بيلي إيليش أوكونيل وفينياس أوكونيل، مؤلفو أغاني (بيلي إيليش)

"Die With A Smile": ديرنست إيميلي، جيمس فونتلروي، ليدي غاغا، برونو مارس وأندرو وات، مؤلفو أغاني (ليدي غاغا وبرونو مارس)

"Fortnight": جاك أنتونوف، أوستن بوست وتايلور سويفت، مؤلفو أغاني (تايلور سويفت بمشاركة بوست مالون)

"Good Luck, Babe!": كايلي روز أمستوتز، دانيال نيجرو وجاستن ترانتر، مؤلفو أغاني (تشابيل روان)

"Not Like Us": كيندريك لامار، مؤلف أغاني (كيندريك لامار)

"Please Please Please": إيمي ألين، جاك أنتونوف وسابرينا كاربنتر، مؤلفو أغاني (سابرينا كاربنتر)

"TEXAS HOLD 'EM": برايان بيتس، بيونسيه، إليزابيث لويل بولاند، ميجان بولو، نيت فيرارو ورافائيل صادق، مؤلفو أغاني (بيونسيه)

أفضل فنان جديد

بينسون بون

سابرينا كاربنتر

دوتشي

خروانجبين

راي

تشابيل روان

شابوزي

تيدي سويمز

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

بيونسيه - "Bodyguard"

سابرينا كاربنتر - "Espresso"

تشارلي إكس سي إكس - "Apple"

بيلي إيليش - "Birds of a Feather"

تشابيل روان - "Good Luck, Babe!"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب

Gracie Abrams ft. Taylor - "Us"

Beyonce featuring Post Malone - "Levii’s Jeans"

Charli XCX & Billie Eilish - "Guess"

Ariana Grande, Brandy & Monica - "The Boy Is Mine"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

أفضل ألبوم راب

Common & Pete Rock - "The Auditorium Vol. 1"

Doechii - "Alligator Bites Never Heal"

Eminem - "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)"

Future & Metro Boomin - "We Don’t Trust You"

J. Cole - "Might Delete Later"

أفضل أداء راب

"Enough (Miami)": كاردي بي

Common & Pete Rock featuring Posdnuos - "When the Sun Shines Again"

Doechii - "Nissan Altima"

"Houdini": إيمينم

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - "Like That"

Glorilla - "Yeah Glo!"

"Not Like Us": كندريك لامار

أفضل أداء راب لحني

"KEHLANI": جوردان أديتونجي بالتعاون مع كيهلاني

"SPAGHETTII": بيونسيه بالتعاون مع ليندا مارتيل وشابوزي

"We Still Don’t Trust You"، Future & Metro Boomin بالتعاون مع ذا ويكند

"Big Mama": لاتو

"3:AM": رابسودي بالتعاون مع إيريكا بادو

أفضل أغنية راب

"Asteroids" مارلانا إيفانز، كاتبة أغاني (رابسودي بمشاركة هيت بوي)

"Carnival": جوردان كارتر، راؤول كوبينا، جرانت ديكينسون، صامويل ليندلي، ناصر بيمبيرتون، ديميتري روجر، تاي دولا ساين، كاني ويست ومارك كارل ستولينسكي ويليامز، مؤلفو أغاني (¥$ (كاني ويست وتي دولا ساين) بمشاركة ريتش ذا كيد وبلايبوي كارتي)

"Like That": كندريك لامار داكوورث، كوبي "بي بي كوبي" هود، ليلاند واين ونايفاديوس ويلبورن، مؤلفو أغاني (فيوتشر وميترو بومين بمشاركة كندريك لامار)

"Not Like Us": كندريك لامار، كاتب أغاني (كندريك لامار)

"Yeah Glo!": روني جاكسون، جاكويز لو، تيموثي مكيبينز، كيفن أندريه برايس، جوليوس ريفيرا الثالث وغلوريا وودز، مؤلفو الأغاني (جلوريالا)

أفضل ألبوم ريفي

"Cowboy Carter": بيونسيه

"F-1 Trillion": بوست مالون

Kacey Musgraves - "Deeper Well"

Chris Stapleton - "Higher"

Lainey Wilson - "Whirlwind"

أفضل أداء ريفي منفرد

بيونسيه - "16 Carriages"

كريس ستابلتون - "It Takes a Woman"

جيلي رول - "I Am Not Okay"

كيسي ماسجريفز - "The Architect"

شابوزي - "A Bar Song (Tipsy)"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة في الريف

"Cowboys Cry Too": كلسيا باليريني مع نوح كاحان

"II MOST WANTED": بينوسيه ومايلي سيريس

"Break Mine": براذرز أوسبورن

"Bigger Houses": شاي ودان

"I Had Some Help": بوست مالون مع مورجان والين

أفضل أغنية ريفية

"The Architect": شين ماك أنالي وكيسي ماسجريفز وجوش أوزبورن، مؤلفو أغاني (كيسي ماسجريفز)

"A Bar Song (Tipsy)": شون كوك وجيريل جونز وجو كينت وتشيبويز كولينز أوبينا ونيفين ساستري ومارك ويليامز، مؤلفو أغاني (شابوزي)

"I Am Not Okay": كيسي براون وجيسون ديفورد وأشلي جورلي وتايلور فيليبس، مؤلفو أغاني (جيلي رول)

"I Had Some Help": لويس بيل وأشلي جورلي وهوسكينز وأوستن بوست وإرنست سميث وريان فوجتيساك ومورجان والين وتشاندلر بول والترز، مؤلفو أغاني (بوست مالون يضم مورجان والين)

"TEXAS HOLD ‘EM" لبرايان بايتس وبيونسيه وإليزابيث لويل بولاند وميجان بولو ونيت فيرارو ورافائيل صادق، مؤلفو أغاني (بيونسيه)

أفضل ألبوم روك

ذا بلاك كروز - "Happiness Bastards"

فونتينز دي سي - "Romance"

جرين داي - "Saviors"

آيدلز - "TANGK"

بيرل جام - "Dark Matter"

ذا رولينج ستونز - "Hackney Diamonds"

جاك وايت - "No Name"

أفضل أداء روك

The Beatles - "Now and Then"

The Black Keys - "Beautiful People (Stay High)"

Green Day - "The American Dream Is Killing Me"

Idles - "Gift Horse"

Pearl Jam - "Dark Matter"

St. Vincent - "Broken Man"

أفضل أغنية روك

"Beautiful People (Stay High)": دان أورباخ وباتريك كارني وبيك هانسن ودانيال ناكامورا، مؤلفو أغاني (The Black Keys)

"Broken Man": آني كلارك، مؤلفة أغاني (St. Vincent)

"Dark Matter": جيف أمينت ومات كاميرون وستون جوسارد ومايك ماكريدي وإيدي فيدر وأندرو وات، مؤلفو أغاني (Pearl Jam)

"Dilemma": بيلي جو أرمسترونج ومايك ديرنت وتيري كول، مؤلفو أغاني (Green Day)

"Gift Horse": جون بيفيس ومارك بوين وآدم ديفونشاير ولي كيرنان وجو تالبوت، مؤلفو أغاني (IDLES)

أفضل ألبوم R&B

"11:11 (Deluxe)": كريس براون

Lalah Hathaway - "Vantablack"

"Revenge": موني لونغ

"Algorithm": لاكي داي

"Coming Home": آشر

أفضل أداء R&B

"Residuals": كريس براون

"Here We Go (Uh Oh)": كوكو جونز

Jhené Aiko - "Guidance"

"Made for Me (Live on BET)": موني لونغ

"Saturn": إس زد إيه

أفضل أداء تقليدي في موسيقى الـ R&B

"Wet": لمارشا أمبروسيوس

"Can I Have This Groove": لكينيون ديكسون

"No Lie" لالاه هاثاواي بمشاركة مايكل ماكدونالد

"Make Me Forget": لـ Muni Long

"That’s You": لـ Lucky Daye

أفضل أغنية R&B

"After Hours"

"Burning"

"Here We Go (Uh Oh)"

"Ruined Me"

"Saturn"

أفضل ألبوم R&B تقدمي

o Glad to Know You, Avery*Sunshine

En Route, Durand Bernarr

Bando Stone and The New World, Childish Gambino

Crash, Kehlani

Why Lawd?, NxWorries (Anderson.Paak & Knxwledge)

منتج العام، غير كلاسيكي

أليسيا

إيان فيتشوك

دانييل نيجرو

ديرنست "دي ميل" إميل الثاني

مسترد

كاتب أغاني العام، غير كلاسيكي

جيسي ألكسندر

إيمي ألين

إدغار باريرا

جيسي جو ديلون

راي

أفضل ألبوم بوب صوتي

Short n’ Sweet: سابرينا كاربنتر

HIT ME HARD AND SOFT: بيلي إيليش

eternal sunshine: أريانا غراندي

The Rise and Fall of a Midwest Princess: تشابيل روان

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: تايلور سويفت

أفضل تسجيل رقص/إلكتروني

"She’s Gone, Dance On"، Disclosure

"Loved"، Four Tet

"leavemealone"، Fred Again.. & Baby Keem

“Neverender”، Justice & Tame Impala

“Witchy”، KAYTRANADA feat. Childish Gambino

أفضل تسجيل بوب رقص

“Make You Mine”: ماديسون بير

“Von Dutch”: تشارلي إكس سي إكس

“L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]”: بيلي إيليش

“yes, and?: أريانا غراندي

"Got Me Started"، تروي سيفان

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني

BRAT، تشارلي إكس سي إكس

Three: فور تيت

Hyperdrama: جاستيس

Timeless: كايترانادا

تيلوس: زيد

أفضل تسجيل معاد مزجه

"Alter Ego – KAYTRANADA Remix"، KAYTRANADA، ريمكس (Doechii feat. JT)

"A Bar Song (Tipsy) [Remix]"، David Guetta، ريمكس (Shaboozey & David Guetta)

"Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)"، FNZ & Mark Ronson، ريمكس (Sabrina Carpenter)

"Jah Sees Them – Amapiano Remix"، Alexx Antaeus، Footsteps & MrMyish، ريمكس (Julian Marley & Antaeus)

"Von Dutch"، A.G. Cook، ريمكس (Charli xcx & A.G. Cook Featuring Addison Rae)

أفضل أداء ميتال

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)”، Gojira، Marina Viotti وVictor Le Masne

“Crown of Horns”، Judas Priest

“Suffocate”، Knocked Loose feat. Poppy

“Screaming Suicide”، Metallica

“Cellar Door”، Spiritbox

أفضل أداء موسيقي بديل

"Neon Pill"، Cage the Elephant

"Song of the Lake"، Nick Cave & The Bad Seeds

"Starburster"، Fontaines D.C.

"BYE BYE"، Kim Gordon

"Flea"، St. Vincent

أفضل ألبوم موسيقي بديل

Wild God، Nick Cave & The Bad Seeds

Charm، Clairo

The Collective، Kim Gordon

What Now، Brittany Howard

All Born Screaming، St. Vincent

أفضل ألبوم شعري منطوق

CIVIL WRITES: The South Got Something to Say، Queen Sheba

cOncrete & wHiskey Act II Part 1: A Bourbon 30 Series، Omari Hardwick

Good M.U.S.I.C. Universe Sonic Sinema: Episode 1 In The Beginning Was The Word، Malik Yusef

The Heart, The Mind, The Soul، Tank and the Bangas

The Seven Number Ones، Mad Skillz

أفضل أداء جاز

"Walk With Me, Lord (SOUND | SPIRIT)"، The Baylor Project

"Phoenix Reimagined (Live)"، Lakecia Benjamin feat. Randy Brecker، Jeff "Tain" Watts & John Scofield

"Juno"، Chick Corea & Béla Fleck

"Twinkle Twinkle Little Me"، Samara Joy feat. سوليفان فورتنر

"Little Fears,: Dan Pugach Big Band feat. Nicole Zuraitis & Troy Roberts

أفضل ألبوم غنائي لموسيقى الجاز

Journey in Black، Christie Dashiell

Wildflowers Vol. 1، Kurt Elling & Sullivan Fortner

A Joyful Holiday، Samara Joy

Milton + Esperanza، Milton Nascimento & esperanza spalding

My Ideal، Catherine Russell & Sean Mason

أفضل ألبوم موسيقي لموسيقى الجاز

Owl Song، Ambrose Akinmusire feat. Bill Frisell & Herlin Riley

Beyond This Place، Kenny Barron feat. كيوشي كيتاغاوا، جونثان بليك، إيمانويل ويلكنز وستيف نيلسون

Phoenix Reimagined (Live): لاكسيا بنجامين

Remembrance: تشيك كوريا وبيلا فليك

Solo Game: سوليفان فورتنر

أفضل ألبوم لمجموعة كبيرة من موسيقيي الجاز

Returning to Forever، جون بيزلي وفرقة فرانكفورت راديو بيج باند

And So It Goes، أوركسترا كلايتون هاميلتون للجاز

Walk a Mile in My Shoe، أورين إيفانز وفرقة كابتن بلاك بيج باند

Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence، فرقة دان بوغاتش بيج باند

Golden City، ميغيل زينون

أفضل ألبوم موسيقي لموسيقى الجاز اللاتينية

Spain Forever Again، ميشيل كاميلو وتوماتيتو

Cubop Lives!، زاكاي كورتيس

COLLAB، هاميلتون دي هولاندا وغونزالو روبالكابا

Time and Again: إليان إلياس

El Trio: Live in Italy: هوراسيو "إل نيجرو" هيرنانديز، جون بيزلي وخوسيه جولا

Cuba and Beyond: تشوتشو فالديز ورويال كوارتيت

As I Travel: دونالد فيجا يضم لويس ناش، جون باتيتوتشي ولويسيتو كوينتيرو

أفضل ألبوم جاز بديل

Night Reign: أروج أفتاب

New Blue Sun: أندريه 3000

Code Derivation: روبرت جلاسبر

Foreverland: كيون هارولد

No More Water: The Gospel of James Baldwin: ميشيل نديجوسيلو

أفضل ألبوم غنائي بوب تقليدي

À Fleur De Peau: سيريل إيمي

Visions: نورا جونز

Good Together: ليك ستريت دايف

Impossible Dream: آرون لازار

Christmas Wish: جريجوري بورتر

أفضل ألبوم موسيقي معاصر

Plot Armor: تايلور إيغيستي

Rhapsody in Blue: بيلا فليك

Orchestras (Live)، Bill Frisell feat. Alexander Hanson، Brussels Philharmonic، Rudy Royston & Thomas Morgan

Mark: مارك جوليانا

Speak to Me: جوليان ليج

أفضل ألبوم مسرحي موسيقي

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

The Wiz

أفضل أداء أمريكي

"Blame It on Eve" لشيميكيا كوبلاند

"Nothing in Rambling" لفرقة The Fabulous Thunderbirds بمشاركة بوني رايت وكيب مو وتاج محل وميك فليتوود

"Lighthouse" لسييرا فيريل

"The Ballad of Sally Anne" لريانون جيدينز

أفضل أداء أمريكي

"YA YA" لبيونسيه

"Subtitles" لـ ماديسون كانينجهام

"Don’t Do Me Good" لـ مادي دياز بمشاركة كيسي ماسجريفز

"American Dreaming"، سييرا فيريل

"Runaway Train"، سارة جاروز

"Empty Trainload of Sky"، جيليان ويلش وديفيد رولينجز

أفضل أغنية أمريكية

"Ahead of the Game": مارك نوبفلر، كاتب الأغاني (مارك نوبفلر)

"All in Good Time": سام بيم، كاتب الأغاني (آيرون آند واين بمشاركة فيونا آبل)

"All My Friends": آويفي أودونوفان، كاتبة الأغاني (آويفي أودونوفان)

"American Dreaming": سييرا فيريل وميلودي ووكر، كاتبا الأغاني (سييرا فيريل)

"Blame It on Eve": جون هان وويل كيمبرو، كاتبا الأغاني (شيميكيا كوبلاند)

أفضل ألبوم أمريكي

"The Other Side": تي بون بورنيت

"$10 Cowboy": تشارلي كروكيت

"Trail of Flowers": سييرا فيريل

"Polaroid Lovers": سارة جاروسز

No One Gets Out Alive: ماغي روز

Tigers Blood، Waxahatchee

أفضل ألبوم بلوغراس

I Built a World، Bronwyn Keith-Hynes

Songs of Love and Life، The Del McCoury Band

No Fear، Sister Sadie

Live Vol. 1، Billy Strings

Earl Jam، Tony Trischka

Dan Tyminski: Live From The Ryman، Dan Tyminski

أفضل ألبوم بلوز تقليدي

Hill Country Love، Cedric Burnside

Struck Down، The Fabulous Thunderbirds

One Guitar Woman، Sue Foley

Sam’s Place، Little Feat

Swingin’ Live at the Church in Tulsa، The Taj Mahal Sextet

أفضل ألبوم بلوز معاصر

Blues Deluxe Vol. 2: جو بوناماسا

Blame It on Eve: شيميكيا كوبلاند

Friendlytown: ستيف كروبر وذا ميدنايت آور

Mileage: روثي فوستر

The Fury: أنطونيو فيرجارا

أفضل ألبوم شعبي

American Patchwork Quartet، American Patchwork Quartet

Weird Faith: مادي دياز

Bright Future: أدريان لينكر

All My Friends: أويف أودونوفان

Woodland: جيليان ويلش وديفيد رولينجز

أفضل ألبوم بوب لاتيني

Funk Generation: أنيتا

El Viaje: لويس فونسو

GARCÍA: كاني غراسيا

Las Mujeres Ya No Lloran: شاكيرا

ORQUÍDEAS: كالي أوتشيس

أفضل ألبوم موسيقى حضرية

nadie sabe lo que va a pasar mañana: باد باني

Rayo: جي بالفن

FERXXOCALIPSIS: فيد

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN: ريسيدنتى

أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل

Compita del Destino, El David Aguilar

Pa’ Tu Cuerpa, Cimafunk

Autopoiética, Mon Laferte

GRASA, NATHY PELUSO

¿Quién trae las cornetas?, Rawayana

أفضل ألبوم موسيقى مكسيكي (بما في ذلك تيجانو)

Diamantes, Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

ÉXODO, Peso Pluma

De Lejitos, Jessi Uribe

أفضل ألبوم لاتيني استوائي

MUEVENSE, Marc Anthony

Bailar, Sheila E.

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), Tony Succar, Mimy Succar

Vacilón Santiaguero, Kiki Valera

أفضل أداء موسيقي عالمي

“Raat Ki Rani,” Arooj Aftab

“A Rock Somewhere,” Jacob Collier feat. Anoushka Shankar & Varijashree Venugopal

“Rise,” Rocky Dawuni

“Bemba Colorá,” Sheila E. feat. Gloria Estefan & Mimy Succar

“Sunlight to My Soul,” Angélique Kidjo Featuring Soweto Gospel Choir

“Kashira,” Masa Takumi feat. Ron Korb, Noshir Mody & Dale Edward Chung

أفضل أداء موسيقي أفريقي

“Tomorrow,” Yemi Alade

“MMS,” Asake & Wizkid

“Sensational,” Chris Brown feat. Davido & Lojay

“Higher,” Burna Boy

“Love Me JeJe,” Tems

أفضل ألبوم موسيقي عالمي

Alkebulan II, Matt B feat. Royal Philharmonic Orchestra

Paisajes, Ciro Hurtado

Heis, Rema

Historias De Un Flamenco, Antonio Rey

Born in the Wild, Tems

أفضل ألبوم الريغي

Take It Easy, Collie Buddz

Party With Me, Vybz Kartel

Never Gets Late Here, Shenseea

Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film (Deluxe), Various Artists

Evolution, The Wailers

أفضل ألبوم كوميدي

Armageddon، Ricky Gervais

The Dreamer، Dave Chappelle

The Prisoner، Jim Gaffigan

Someday You’ll Die، Nikki Glaser

Where Was I، Trevor Noah

أفضل كتاب صوتي، وتسجيل سرد وسرد قصصي

All You Need Is Love: The Beatles In Their Own Words (Various Artists), Guy Oldfield, producer

...And Your Ass Will Follow, George Clinton

Behind the Seams: My Life in Rhinestones, Dolly Parton

Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration, Jimmy Carter

My Name Is Barbra, Barbra Streisand

أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية

The Color Purple (Various Artists)

Deadpool & Wolverine (Various Artists)

Maestro: Music by Leonard Bernstein, London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

Saltburn (Various Artists)

Twisters: The Album (Various Artists)

أفضل موسيقى تصويرية لوسائل الإعلام المرئية (تشمل الأفلام والتلفزيون)

American Fiction, Laura Karpman, composer

Challengers, Trent Reznor & Atticus Ross, composers

The Color Purple, Kris Bowers, composer

Dune: Part Two, Hans Zimmer, composer

Shōgun, Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross, composers

أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى

Avatar: Frontiers of Pandora, Pinar Toprak, composer

God of War Ragnarök: Valhalla, Bear McCreary, composer

Marvel’s Spider-Man 2, John Paesano, composer

Star Wars Outlaws, Wilbert Roget, II, composer

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, Winifred Phillips, composer

أفضل أغنية كتبت لوسائل الإعلام المرئية

“Ain’t No Love in Oklahoma” (From Twisters: The Album)

“Better Place” (From TROLLS Band Together)

“Can’t Catch Me Now” (From The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)

“It Never Went Away” (From American Symphony)

“Love Will Survive” (From The Tattooist of Auschwitz)

أفضل فيديو موسيقي

“Tailor Swif: آساب روكي

“360,” Charli xcx

“Houdini: إيمينيم

“Not Like Us,: كندريك لامار

“Fortnight,” Taylor Swift feat: بوست مالون

أفضل فيلم موسيقي

American Symphony: جون باتيست

June (June Carter Cash)

Kings From Queens, Run-DMC

Stevie Van Zandt: Disciple, Steven Van Zandt

The Greatest Night in Pop (Various Artists)

أفضل حزمة تسجيل

The Avett Brothers, Jonny Black & Giorgia Sage, art directors (The Avett Brothers)

Baker Hotel, Sarah Dodds & Shauna Dodds, art directors (William Clark Green)

BRAT, Brent David Freaney & Imogene Strauss, art directors (Charli xcx)

F-1 Trillion, Archie Lee Coates IV, Jeffrey Franklin, Blossom Liu, Kylie McMahon & Ana Cecilia Thompson Motta, art directors (Post Malone)

Hounds of Love The Baskerville Edition, Kate Bush & Albert McIntosh, art directors (Kate Bush)

Jug Band Millionaire, Andrew Wong & Julie Yeh, art directors (The Muddy Basin Ramblers)

Pregnancy, Breakdown, and Disease, Lee Pei-Tzu, art director (iWhoiWhoo)

أفضل ألبوم تاريخي

Centennial

Diamonds and Pearls: Super Deluxe Edition

Paul Robeson – Voice of Freedom: His Complete Columbia, RCA, HMV, and Victor Recordings

Pepito y Paquito

أفضل أداء لموسيقى الحجرة/فرقة صغيرة

Adams, J.L.: Waves & Particles,” JACK Quartet

“Beethoven for Three: Symphony No. 4 And Op. 97, ‘Archduke,’” Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos & Emanuel Ax

“Cerrone: Beaufort Scales,” Beth Willer, Christopher Cerrone & Lorelei Ensemble

“Home,” Miró Quartet

“Rectangles and Circumstance,” Caroline Shaw & Sō Percussion

أفضل عزف منفرد على آلة موسيقية كلاسيكية

"Akiho: Longing"، آندي أكيهو

"Bach: Goldberg Variations"، فيكينغور أولافسون

"Eastman: The Holy Presence of Joan D’Arc"، سيث باركر وودز؛ كريستوفر رونتري، قائد فرقة (Wild Up)

"Entourer"، ماك جريجيتش (Ensemble Dissonance)

"Perry: Concerto for Violin & Orchestra"، كورتيس ستيوارت؛ جيمس بلاشلي، قائد فرقة (Experiential Orchestra)

Beyond the Years – Unpublished Songs of Florence Price، كارين سلاك، عازفة منفردة؛ ميشيل كان، عازفة بيانو

أفضل ألبوم غنائي منفرد كلاسيكي

A Change Is Gonna Come, Nicholas Phan, soloist; Palaver Strings, ensembles

Newman: Bespoke Songs, Fotina Naumenko, soloist; Marika Bournaki, pianist (Nadège Foofat; Julietta Curenton, Colin Davin, Mark Edwards, Nadia Pessoa, Timothy Roberts, Ryan Romine, Akemi Takayama, Karlyn Viña & Garrick Zoeter)

Show Me the Way, Will Liverman, soloist; Jonathan King, pianist

Wagner: Wesendonck Lieder, Joyce DiDonato, soloist; Maxim Emelyanychev, conductor (Il Pomo d’Oro)

أفضل مجموعة كلاسيكية

Akiho: BeLonging

American Counterpoints

Foss: Symphony No. 1; Renaissance Concerto; Three American Pieces; Ode

Mythologies II

Ortiz: Revolución Diamantina

أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية معاصرة

“Casarrubios: Seven for Solo Cello”

“Coleman: Revelry”

“Lang: Composition as Explanation”

“Ortiz: Revolución Diamantina”

“Saariaho: Adriana Mater”

