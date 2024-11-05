كوينتين تارانتينو عن فيلم Dune ومسلسل Shōgun: "شاهدتهما في الثمانينيات"

ميرنا وليد - بيروت - في مقابلة بودكاست حديثة، شارك المخرج العالمي كوينتن تارانتينو بآرائه حول أبرز الأفلام والأعمال الدرامية لهذا العام، مشيرًا إلى فيلم "Dune" بجزئه الثاني الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، عندما سُئل عما إذا كان :Dune" أفضل فيلم لهذا العام، قال تارانتينو إنه لم يشاهده ولا يرغب في مشاهدته أبدًا، موضحًا أن القصة تبدو مألوفة بالنسبة له، ولا تحمل أي جديد يجذبه.

وأكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه المخرج دينيس فيلنوف، لكنه غير مهتم بأعمال تتكرر قصصها، وأضاف تارانتينو: "يطلبون مني مشاهدة Dune و Ripley و Shōgun ، لكنني شاهدت نسخًا مشابهة في الثمانينيات، ولا أحتاج لإعادة التجربة". وأبدى إعجابه بالجزء الجديد من سلسلة *الجوكر* للمخرج تود فيليبس، بعنوان "Joker: Folie à Deux"، الذي يلعب بطولته خواكين فينيكس وليدي غاغا.