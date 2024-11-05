أحمد الشامي ينضم إلى مسلسل "رقم سري"

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري أحمد الشامي ينضم لمسلسل "رقم سري"، والذي ينتظره الكثير من المشاهدين بعد نجاح الجزء الأول "صوت وصورة"، الذي قامت ببطولته الممثلة المصرية حنان مطاوع، ويجمع المسلسل نخبة من الممثلين، منهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، وعمرو وهبة، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.



تدور قصة المسلسل حول ندى عشماوي، مديرة بنك طموحة يُعثر على جثتها في العمل، ليبدأ الضابط "حسين محمود" التحقيق في قضيتها. تتشابك خيوط القصة مع موظفي البنك وأقاربها، لتكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عبر النظام الإلكتروني للبنك.

