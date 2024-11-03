تبرعت للأطفال المحتاجين.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها برسالة إنسانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد ابنتها حياة بطريقة جديدة حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” وجهت من خلاله الشكر إلى منظمة “Share Smile” الخيرية، بعدما تعاونت معها للمرة الثالثة تزامناً مع ميلاد ابنتها، معلنة إرسال تبرعات ومساعدات من خلال المنظمة إلى الأطفال المحتاجين.

قالت كندة في الفيديو: “أشكر “Share Smile”، على تعاونهم معي في عيد ميلاد ابنتي حياة، وما قمنا به اليوم، أتمنى أن تفعله كل أم”.

تابعت: “طلبنا من الحضور في عيد الميلاد، ألا يقدموا هدايا، إذ إنها تُصبح كثيرة وتتراكم، وبدلًا من ذلك، أن يقدموا تبرعات، سواءً لحملة الشتاء الخاصة بـ”Share Smile”، أم لدور الأيتام”.

أضافت كندة: “الأطفال كانوا سعداء جدًّا، وهم يُدركون أن أموالهم تذهب إلى الخير، وابنتي حياة، كانت سعيدة جدًّا، وهي تعي أن المال والهدايا تذهب لأطفال ربما يحتاجونها أكثر”. موضحة أنه من المهم أن يتعلم الأطفال فكرة الخير والعطاء، مشددة: “هذا أمر مهم للغاية”.

ولفتت كندة في نهاية الفيديو: “بدأت هذا الأمر مع حياة، وهذه ثالث سنة نفعلها، وأشكر “Share Smile” على كونهم معي طوال الوقت، وأتمنى من كل أم أن تقوم بهذه المبادرة”.