قبل قلعة بالمورال.. ثلاثة بيوت ملكية بريطانية تستضيف حفلات الزفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - كل المقبلين على الزواج يتشاركون في حلمٍ واحدٍ؛ وهو أن يكون زفافهم من أفخم حفلات الزفاف وأحلاها، تضاهي حفلات الزفاف الملكية. والآن سيتمكن الكثير من القيام بذلك، بعد أن أعلنت العديد من المصادر نية الملك تشارلز للحصول على إذن لتحويل مبنى على أراضي قلعة بالمورال إلى مكان لإقامة حفلات زفاف. وقبل قلعة بالمورال يوجد ثلاثة أماكن ملكية أخرى تفتح أبوابها لاستضافة حفلات الزفاف، سنتعرف إليها من خلال الموضوع التالي.

قصر كنسينغتون بلندن

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قصر كنسينغتون هو أحد أشهر المنازل الملكية في العالم وله قيمة تاريخية كبيرة، حيث تم بناؤه من قبل ويليام الثالث وماري الثانية، وأصبح منزل طفولة الملكة فيكتوريا في أواخر القرن العشرين، وكان مقر إقامة العديد من أفراد العائلة المالكة بمن في ذلك الأميرة ديانا، أميرة ويلز الراحلة. إنه الآن منزل أمير وأميرة ويلز؛ الأمير ويليام وكيت ميدلتون، في لندن مع أبنائهما الثلاثة؛ الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس.

وهو أيضاً مكان لإقامة حفلات الزفاف، إذ تم الحصول على إذن لإقامة مراسم مدنية واستضافة عدد محدود جداً من حفلات الزفاف كل عام. يمكن أن تستوعب قاعة Orangery الملكية بالقصر ما يصل إلى 150 شخصاً، بينما تستضيف The King’s Gallery حوالي 100 ضيف للاحتفالات. يمكن إقامة حفلات الاستقبال في كلتا الغرفتين، وكذلك في The King’s Gallery وغرفة Cupola التاريخية.

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قصر هامبتون كورت

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هامبتون كورت من أشهر المنازل الملكية، وأصبح المفضل لدى الملك هنري الثامن وملكاته العديدة. آخر ملك عاش هناك كان جورج الثاني، خليفته جورج الثالث، الذي كره المكان. وقد تم افتتاحه للجمهور في عهد الملكة فيكتوريا، وهو الآن تحت إدارة القصور الملكية التاريخية.

كان هذا القصر مسكن الزوجية لـ هنري الثامن وزوجته السادسة والأخيرة؛ كاثرين بار، لكن هذا لم يثن الأزواج عن الزواج في نفس القصر، حيث يحتوي على مبنى تيودور الفخم، الذي يُعد من بين أكثر أماكن الزفاف المرغوبة في إنجلترا.

يُمكن أن تقام حفلات الزفاف في غرفة الحديقة وبيت الولائم الصغير المزين بلوحات جدارية من تصميم أنطونيو فيريو. كما يمكن إقامة حفل الزفاف في القاعة الكبرى مثل الملك هنري الثامن، المصممة للملك الأسطوري لتناول الطعام فيها. ويحتوي هامبتون كورت على مساحة أخرى، فقط لحفلات الزفاف، في Orangery and Privy Garden.

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برج لندن

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يعد برج لندن أحد أكثر المباني الملكية شهرة في العالم. كان الملوك يقيمون تقليدياً داخل جدرانه قبل تتويجهم، ولكن لم يعش فيه أي ملك منذ قرون. ومنذ عام 2020، تم ترخيصه لإقامة حفلات الزفاف المدنية.

يستضيف برج مارتن حفلات زفاف صغيرة، بينما يستعد New Armouries لحفلات أكبر (تصل إلى 150 شخصاً) بينما يستضيف القصر الذي يعود إلى العصور الوسطى ما يصل إلى 40 ضيفاً، يستمتعون بأحد أفضل المناظر في لندن مع حفل الزفاف.

تحويل قلعة بالمورال الملكية لإقامة حفلات الزفاف

يمتلك الملك تشارلز قلعة بالمورال في أسكتلندا -المعروفة كملاذ للعائلة المالكة البريطانية الصيفي لأجيال؛ حيث توفيت الملكة إليزابيث في عام 2022- وممتلكاتها التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان. وقد تزايدت التكهنات بأن الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، يسعى للحصول على إذن لتحويل مبنى على أراضي قلعة بالمورال إلى مكان لإقامة حفلات زفاف، حيث ذكرت صحيفة Times، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم إرسال طلب إلى مجلس أبردينشاير لإجراء "تغيير كبير" على مبنى الملكة -القريب من القلعة- والذي قد يسمح بإقامة حفلات الزفاف.

وفقاً للمنفذ، جاء في الطلب: "يمكن استخدام جزء مبنى الملكة من القلعة لحفلات الزفاف والعشاء والاجتماعات والمناسبات المرتبطة. قد تتضمن هذه الأحداث عروضاً حية ورقصاً حتى الساعة 12:30 صباحاً، مع أحداث نادرة طوال العام".

وبحسب ما ورد، فإن هذا الطلب يهدف إلى تعزيز سعة المبنى، الذي بُني في الثمانينيات لاستيعاب الموظفين وتم تجديده في عام 2023 لإنشاء المزيد من مساحة تناول الطعام للسياح. وستزيد الخطط من سعة المكان من 250 إلى 277 شخصاً في الداخل، ومن 40 إلى 144 شخصاً في الهواء الطلق.

إعلان مخيب للآمال

في أعقاب هذا الطلب، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في 24 أكتوبر أن هذا لا يعني أن أفراد الجمهور سيكونون قادرين على الزواج هناك. وأكدت المؤسسة الملكية لاحقاً أن هذا لم يكن هو الحال، "من المفهوم أن بالمورال، في الواقع، لديها ترخيص مناسب ساري المفعول لأكثر من 15 عاماً لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات والوظائف إذا رغبت في ذلك، ولكن لا توجد خطط للقيام بذلك تجارياً".

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