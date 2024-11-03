“مطربة الأموات”.. مي فاروق ترد على لقبها الغريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة مي فاروق حفلين مميزين متتالين بمركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت، ضمن حفلات مهرجان “شتا الكويت” الذي تقيمه شركة “ليلة عمر”، وسط حضور جماهيري كبير حمل لافتة “كامل العدد” بالحفلين، وهي الرة الأولى التي تحيي فيها مي حفلين متتالين في مشوارها الفني.

وافتتحت مي فاروق حفلها الغنائي الثاني بأغنية “العيون السود” لوردة الجزائرية تبعتها بأغنية “أنا قلبي إليك ميال” لفايزة أحمد، وبعدها شدت مي بإحدى أغنياتها الخاصة وهي “يا شمس يا منورة” التي غنتها في مسلسل “الليل وآخره”، وألحقتها بأغنية “يا مسافر لوحدك” لمحمد عبدالوهاب، ثم أغنية “إنت عمري” لأم كلثوم و”على حسب وداد” لعبدالحليم حافظ.

وعلى هامش الحفل عقدت مي مؤتمراً صحافياً أعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في الكويت ولقائها بجمهورها الذي تحترمه وتقدره جدا، معبرة عن سعادتها لأنها استطاعت كسب ثقتهم من خلال الأعمال التي قدمتها حتى الآن.

وردًا على سؤال: ماذا يعني أن يقام لها حفلان في يومين متتاليين لأول مرة في مشوارها الفني؟ أجابت: “هذا الأمر يعني لي الكثير، فهي ثقة كبيرة من الجمهور ومن شركة “ليلة عمر” المنتجة للحفلين، وهي شركة كبيرة كنت أنتظر بشغف التعاون معهم، وأتمنى أن يكون الحفل بداية لتعاونات مقبلة”.

وردًا على مقولة أنها اشتهرت عند الجمهور بغنائها لأعمال كبار المطربين والمطربات من رواد الفن أكثر من شهرتها من خلال أعمالها الخاصة، ما جعلهم يطلقون عليها لقب “مطربة الأموات” أوضحت: “هذه المقولة أسمعها منذ زمن، ربما في بدايتي الفنية كنت غير مدركة للأمر فكنت أغضب عند سماعها، لكن الآن سعيدة جدًا بما أقدمه وسعيدة بوصف البعض لي بأنني مطربة الأموات، لأن أعمال هؤلاء الراحلين ليس أي مطرب يملك القدرة على أدائها، أرى أنني أحمل مسؤولية توصيل هذا الفن الجميل للجيل الجديد من أولادنا، وبالنسبة لأعمالي الخاصة فكل فترة أطرح أغنية جديدة، وعلى نهاية العام سأكون قد انتهيت من ألبومي الجديد بإذن الله.