فن ومشاهير

للمرة الأولى.. راغب علامة وعمرو دياب في ديو غنائي بحفل زفاف

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل السوبر ستار راغب علامة حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

وشهد الحفل مشاركة النجم المصري عمرو دياب الغناء مع راغب علامة حيث قدما ديو غنائيًا في أغنيتي “نور العين” و”مغرم يا ليل” في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام ورجال السياسة والاقتصاد.

راغب علامة يُعدّ من أبرز الفنانين اللبنانيين والعرب الذين يحيون حفلات الزفاف في مصر، حيث يتمتع بجماهيرية واسعة وشعبية كبيرة بين محبيه هناك، ما يجعله خياراً مفضلاً لإضفاء طابع خاص ومميز على حفلات الأعراس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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