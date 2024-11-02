أحمد حاتم يُعلن عن مفاجأة لمحبي “عمر أفندي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان أحمد حاتم خلال لقاءٍ صحافي على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “عمر أفندي”، وأشاد بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من الجمهور.

أكد حاتم أن هذا العمل كان تحديًا بالنسبة له بسبب طبيعته غير التقليدية، إذ يعتمد على الفانتازيا وفكرة السفر عبر الزمن وتقديم أحداث تدور في حقب مختلفة، مضيفاً: “لم أكن واثقًا من أن الجمهور سيتقبل الفكرة، لكننا حاولنا تقديمها بشكل يجعلها قريبة من الواقع، وسعيد بأن الجمهور أحب المسلسل وتفاعل معه”.

عن إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل “عمر أفندي”، أكد حاتم أن هناك نقاشات مع الجهات الإنتاجية حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط استغلال نجاح الجزء الأول، بل تقديم قصة جديدة وفكرة مبتكرة تعيد جذب الجمهور مرة أخرى.

أضاف: نحن نعمل للتوصل إلى فكرة قوية، وأتمنى أن يجد الجمهور الجزء الثاني مشوقًا بنفس القدر.