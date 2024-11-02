حسين الجسمي يحتفي بيوم العلم الإماراتي: رمز وحدتنا وعزتنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه النجم الإماراتي حسين الجسمي تهنئة خالصة بمناسبة يوم العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبّراً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم الوطني.

قال الجسمي في رسالته: “بكل فخر واعتزاز، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى يوم العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا اليوم الذي نجدد فيه الولاء والانتماء لدولتنا الغالية، ونعبر فيه عن حبنا واعتزازنا برمز وحدتنا وعزتنا، علم دولتنا الغالي، الذي يعانق طموحاتنا وآمالنا ويجسد روح الاتحاد الراسخة في القلوب”.

وأضاف الجسمي أن كل لون في العلم الإماراتي يروي قصة وطن شامخ نفخر به أمام العالم، ويعكس قيم العزة التي تتجذر في أرواح أبناء الإمارات.

واحتفاءً بهذه المناسبة، شارك حسين الجسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أغنيته الوطنية “يا علمنا” التي أصدرها عام 2014، مهدياً إياها لجمهوره تأكيداً على مكانة العلم كرمز للوحدة والطموح والاعتزاز.