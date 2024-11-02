عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة مغرم يا ليل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أشعل الثنائي راغب علامة وعمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

الحفل شهد لأول مرة تقديم ديو يجمع راغب علامة وعمرو دياب، حيث قدما معا في البداية أغنية الهضبة "حبيبي يا نور العين"، وبعدها شاركا في تقديم أغنية راغب علامة "مغرم يا ليل"، وهذه أول مرة يقدم فيها عمرو دياب أغنية لمطرب آخر.

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وحضر الحفل يسرا وإيناس الدغيدي وراغب علامة وغيرهم من نجوم الفن.

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يذكر ان عمرو دياب أعلن مؤخرا اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف، وكان آخر حفل شارك في احيائه بمشاركة راغب علامة أيضا، وفي نفس المكان، هضبة الأهرامات"، وقال دياب وقتها أن هذا الحفل هو الأخير له.

عمرو دياب ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مع حضور حفل زفاف ابنة رجل أعمال سوري، أقيم مؤخرا في ساحة الأهرامات، وقال: ألف مبروك يا جماعة.. ده آخر فرح هعمله.

تابع عمرو دياب: "أنا بطلت أفراح بس ده عزيز عليا". ولم تصدر عن إدارة أعمال عمرو دياب أي توضيحات لحقيقة التصريح.

وقدم عمرو دياب مجموعة من الأغنيات منها "يا أنا يا لأ" و "بحبه" و"قمرين" و"يا قمر" وغيرها من الأغنيات، وسط حضور عدد كبير من النجوم يتقدمهم الفنان راغب علامة هنا الزاهد، أيتن عامر، هاني رمزي، بوسي شلبي، جمال العدل، وعدد آخر من المشاهير.

يذكر ان عمرو دياب يعد المطرب الأعلى أجرا في حفلات الزفاف داخل مصر وخارجها، وشارك مؤخرا بحفل زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي والذي أقيم في أثينا، وظهر قبلها في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، ليلة أمس، وصعد على المسرح باغنية "يا أنا يا لأ"، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم "اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك".

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