ألوان صبغات شعر عصرية لخريف وشتاء 2024 من وحي أسابيع الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - ألوان صبغات شعر لافتة وعصرية، تعكس مزيجاً بين الكلاسيكية والجرأة لمواكبة الموضة، كما ظهرت في أبرز عروض الأزياء في أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024؛ حيث تأتي بدرجات مختلفة؛ بدءاً من الألوان البنية الغنية مثل الشوكولاتة الداكنة والعسلي، التي تُضفي لمسة من الدفء والتألُّق الطبيعي على إطلالات الشتاء، إلى الأشقر الثلجي والأشقر البلاتيني بدرجاته الفاتحة والداكنة، الذي يمنح لمسة من الإشراق والتميُّز لخصلات الشعر؛ خاصة عند تنسيقه مع تسريحات الشعر المنسدلة أو المتموّجة. وصولاً إلى الألوان الجريئة، كالنحاسي، والأحمر القريب إلى لون التوت، وغيرها من ألوان صبغات الشعر التي تضيف لمسة من الجرأة والعصرية على الإطلالات في الشتاء.

تابعي مع «الخليج 365» وتعرّفي إلى أبرز ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024 من وحي أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024؛ لتستوحي لون الصبغة الذي يُرضي ذوقكِ ويعبّر عن شخصيتك.

صبغة أشقر رمادي: إطلالة غير تقليدية

من عرض زيمرمان- Zimmermann الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

صبغة الشعر الأشقر الرمادي، تُعتبر واحدة من أكثر الاتجاهات العصرية التي تعكس روح الأناقة، وتجمع بين الأسلوب العصري والألوان الباردة التي تناسب أجواء الخريف والشتاء. يعكس هذا اللون اتجاهات الموضة المتطورة، ويمنح إطلالة ساحرة وأنيقة في الوقت نفسه؛ مما يجعله خياراً مثالياً لمحبات الإطلالات العصرية. تبنَّي هذا اللون، وأبرزي جمال خصلات شعركِ، على طريقة عارضة دار "زيمرمان" Zimmermann في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024؛ خاصة إذا كنتِ تبحثين عن لوك غير تقليدي هذا الشتاء.

صبغة شعر أشقر بلاتيني: إطلالة مشرقة

من عرض فان دير كام- Van Der Kemp الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

يمنح اللون الأشقر البلاتيني إطلالة عصريّة ولافتة في آنٍ واحد، ويُناسب أنواع البشرات كافة؛ بدءاً من البشرة الداكنة والسمراء، وصولاً إلى القمحية والبيضاء؛ إذ يُضفي سحراً وجاذبية لا مثيل لهما على إطلالتكِ، ويمنح شعركِ مظهراً أكثر حيوية وإشراقاً. لا تترددي في اعتماد صبغة شعر أشقر ذهبي على طريقة عارضة دار "فان دير كام" Van Der Kemp في أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2024. حتماً ستعزز من جمال خصلات شعركِ، سواء الطويل أم القصير، وتمنحكِ إطلالة تنبض إشراقاً.

صبغة شعر أشقر هايلايت: إطلالة ساحرة

من عرض ستيلا ماكارتني- Stella McCartney الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

إذا كنتِ ترغبين في إبراز جمال خصلات شعركِ، لا شيء يضاهي ألوان صبغات الشعر المتداخلة مع بعضها البعض بأسلوب متجانس على طريقة الهايلات لاعتمادها. هذه الصيحة ترتكز على تطبيق لون صبغة شعر موحّد للشعر، وتظليل خصلاته بظلال فاتحة بأسلوب متداخل ومتناغم. اعتمديها على غرار عارضة دار "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024، واختاري معها تسريحة شعر بيتش ويفي؛ لإبراز جمال لون خصلات شعركِ المتدرجة.

صبغة شعر عسلي لولايت: إطلالة أنثوية

من عرض رالف لورين- Ralph Lauren الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

صيحة صبغة الشعر اللولايت، هي من أبرز صيحات تلوين الشعر التي تضيف لمسة طبيعية ودافئة للشعر، وتعزز من جاذبية خصلاته. تعتمد هذه التقنية على إضافة خصلات مموّجة داكنة بنعومة إلى الشعر؛ مما يخلق تدرجات لونية غنية تمنح الشعر مظهراً أكثر عمقاً. عزّزي من جاذبيتكِ وأنوثتك، وزيّني خصلات شعرك بصبغة شعر عسلي لولايت، على غرار عارضة دار "رالف لورين" Ralph Lauren في أسبوع الموضة بنيويورك لخريف وشتاء 2024.

صبغة شعر بني: إطلالة كلاسيكية

من عرض جيورجيو أرماني بريفيه- Giorgio Armani Privé الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

صبغات شعر البني بتدرجاته المختلفة، تعَدّ من أجمل ألوان صبغات الشعر الكلاسيكية التي تحظى بشعبية واسعة، وخياراً رائعاً؛ لإضفاء إطلالة طبيعية وراقية. يناسب الشعر البني أصحاب البشرة الفاتحة والمتوسطة وحتى الداكنة؛ حيث يُبرز جمال ملامح الوجه ويعزز من توازن الإطلالة. فإذا كنتِ تفضلين ألوان صبغات الشعر الهادئة والكلاسيكية، اعتمدي صبغة الشعر باللون البني على طريقة عارضة "جيورجيو أرماني بريفيه" Giorgio Armani Privé في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024، وانعمي بإطلالة مفعمة بالدفء والأناقة هذا الشتاء.

صبغة شعر أسود: إطلالة راقية

من عرض كريستيان ديور- Christian Dior الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

صيحة صبغة الشعر الأسود تعود بقوة هذا الموسم، كخيار كلاسيكي لإطلالة راقية في الشتاء. يتميز اللون الأسود بلمعانه العميق الذي يُضفي على الشعر مظهراً فخماً وراقياً. إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على مظهر طبيعي وأنيق في الوقت نفسه، وإبراز جمال ملامح وجهكِ، ما عليك سوى اختيار هذه الصيحة، على غرار عارضة دار "كريستيان ديور" Christian Dior في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024.

صبغة شعر نحاسي: إطلالة جذابة

من عرض أندرياس كلونتايلر- Andreas Kronthaler الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

من ألوان صبغات الشعر اللافتة والجذابة التي لا يمكن تجاهلها في شتاء 2024، صبغة الشعر النحاسي، لاسيّما إذا كنتِ تبحثين عن ألوان عصرية، تعكس روح الجرأة والأناقة. فاللون النحاسي يضيف توهُّجاً وإشراقاً لافتاً إلى خصلات شعرك، ويخلق مظهراً عصرياً صارخاً ينبض حيوية. يتناسب هذا اللون بشكل رائع مع مختلف ألوان البشرة؛ خاصةً الفاتحة والمتوسطة؛ حيث يمنحها إشراقة دافئة، ويعمل على إبراز ملامح الوجه بشكل جذاب. كوني متميزة، واختاري هذا اللون على طريقة عارضة دار "أندرياس كلونتايلر" Andreas Kronthaler في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024.

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صبغة شعر أحمر بارز: إطلالة جريئة

من عرض روبرت وان- Robert Wun الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

الألوان الجريئة لصبغات الشعر أيضاً لها حصة في موضة صيحات الشعر؛ حيث تأتي بدرجات مختلفة؛ بدءاً من الأحمر النحاسي وصولاً إلى الأحمر الداكن القريب من التوت؛ مما يضفي حيوية وجرأة لإطلالات الشعر. إذا كنتِ من عشاق الموضة، وترغبين في التألُّق بإطلالة تعبّر عن جرأتكِ، وتعكس روحك المغامرة الباحثة عن كسر الروتين، اختاري لون صبغة الشعر الأحمر على طريقة عارضة دار "روبرت وان" Robert Wun في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024، وانعمي بلوك فريد وجريء يخطف الأنظار.

صبغة شعر جريئة باللونين الأشقر والأزرق: إطلالة لافتة

من عرض كيكو كوستادينوف- Kiko Kostadinov الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

إلى جانب ألوان صبغات الشعر العصرية التي برزت في أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024، ظهرت درجات الأشقر الثلجي مع الأزرق الفاتح في بعض عروض الأزياء، كخيار جريء لمحبات الإطلالات اللافتة والتعبير عن الذات من خلال الشعر والألوان غير المألوفة. كوني السبّاقة في مواكبة الصيحات الجديدة، واختاري صبغة الشعر الأشقر الفاتح المائل للثلجي مع اللون الأزرق الفاتح، على غرار عارضة دار "كيكو كوستادينوف" Kiko Kostadinov في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2024، وأضيفي لمسة فريدة على أسلوبكِ الجريء.