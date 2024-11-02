شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سامى العدل.. راهن على عدم عودة الهضبة للتمثيل وعشق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثاني من نوفمبر مع ذكرى ميلاد النجم الراحل سامي العدل الذى قدم مجموعة من أهم الأدوار خلال مشواره جعلته راسخًا فى الذاكرة، لا بسببها فقط، وإنما لشخصيته المميزة التي طالما اشتهرت بجدعنتها وطيبتها الشديدة ما جعله محبوبًا بين زملائه، كما اعتبره أشقاؤه بمثابة الأب الروحي لهم ويهدونه أي نجاح مثلما يظهر على كل تترات أعمالهم بإهداء لروحه.

وبالتزامن مع ذكري ميلاده نتطرق لمعلومات عن الممثل الراحل الذى كان أحد أكبر مشجعي الزمالك فى التاريخ:

1. بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات خلال فيلم «كلمة شرف» الذي تم إنتاجه عام 1972، من بطولة الفنان الراحل فريد شوقي، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل «السمان والخريف»، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

2.ربما لا يعلم كثيرون أن سامي العدل راودته فكرة الإنتاج قبل العدل جروب حين قرر في منتصف الثمانينيات تأسيس شركة باسم «العدل فيلم»، وكان «حقد امرأة» أول فيلم من إنتاج الشركة عام 1987، لتتوالى بعدها أفلام مثل «الدكتورة منال ترقص»، و«حرب الفراولة»، و«مجانينو» و «امرأة للأسف».

3. "لولا سامي العدل ما كان في العدل جروب من الأساس" جملة قالها جمال العدل،.. وذلك لأن الراحل لم يكتف بالعدل فيلم وإنما حلم بتكوين امبراطورية فنية تجمع اشقائه.

4. إبراهيم يسري كان أقرب أصدقائه مثلما ظهر فى بكائه أثناء تكريمه حين قال فى كلمته: «رغم سعادتى بالتكريم إلا أننى حزين جدًا على رحيل صديقى ودفعتى الفنان الراحل إبراهيم يسرى، تمنيت أن يكون في التكريم ده معانا .. فقد رحل وذهب لمكان أفضل مما نحن فيه».

5. كان صريحاً للغاية فلم يكن يخفى ما يشعر به تجاه أى قضية فهاجم مصطلح السينما النظيفة، وهاجم الممثلات اللاتي يتفاخرن برفض الظهور بأى مشهد به قبلة، بل واتهمهن بالازدواجية الشديدة لأنهن يرتدين المايوه البيكيني على الشاطئ ولكن يمتنعن أمام الكاميرا.

6. أيضاً انتقد ظهور المحجبات في التمثيل، معتبرا أن ظهور الممثلة المحجبة وهي نائمة بجوار زوجها أو جالسة مع أبنائها في المنزل بالحجاب، ستكون في تلك الحالة «عبيطة» أمام المشاهد وحالة غير منطقية.

7. رغم الأخبار التي خرجت من وقت لآخر تؤكد عودة عمرو دياب للتمثيل صرح باستحالة الأمر بل وراهن على ذلك بجملة قال فيها "عمرو لا يحب المنافسة ولن يقبل أن يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة في التمثيل فهو يكتفي بأنه الأول في مجاله الذي تميز فيه ولا ينافسه فيه أحد".

ولم يتوقف عند هذا الحد بل أكد أنه على استعداد كامل لدفع مبلغ 50 مليون جنيه لعمرو دياب إذا دخل في تجربة سينمائية، و100 مليون جنيه إذا وافق على دخول مسلسل من إنتاج شركته.

8. عشقه جمهور الزمالك بسبب انتمائه الشديد وعصبيته للفريق بشكل يفوق مشجعي الدرجة الثالثة ومن ضمن التصريحات قبل وفاته حينما قال أن عشقه للزمالك لا يرتبط بالبطولات حين سأله المذيع عن شعوره فى حالة خسارة الزمالك الدورى رغم تصدر المسابقة عام 2015 ليقول جملته الخالدة : وايه يعني ما بنشجعش الزمالك علشان يكسب بطولة احنا بنحب الزمالك بس.