شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح حسن يوسف ومصطفى فهمى بختام مهرجان الجونة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تحية تكريماً لروح الفنانين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي اللذين يعدان من رموز السينما خلال حفل الختام، وذلك تقديراً لأثرهما المستمر على السينما المصرية والعالمية وقدم التحية سيد رجب وسلوى محمد علي بالوقوف دقيقة حداد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدى المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



أروى جودة



أروى



أسماء جلال ختام مهرجان الجونة



أسماء جلال مهرجان الجونة



أسماء جلال



المحامى خالد أبو بكر



أمير المصرى



أمينة خليل ختام مهرجان الجونة



أمينه خليل (1)



أمينه خليل (2)



انابيلا هلال



بسنت شوقى



بنت شوقى ومحمد فراج



تارا عماد ختام مهرجان الجونة



تارا عماد ريد كاربت مهرجان الجونة (1)



تارا عماد ريد كاربت مهرجان الجونة (2)



تارا عماد مهرجان الجونة



تارا عماد



داليا مصطفى (1)



داليا مصطفى (2)



سلوى محمد على (1)



سلوى محمد على (2)



سلوى محمد على (3)



سميح ساويرس



سيد رجب



شريف رمزى



عمر الشناوى



كريم الحسينى



محمد فراج



محمد فرج ختام مهرجان الجونة



منة شلبى ختام مهرجان الجونة



منة شلبى مهرجان الجونة



منة شلبى



ميس حمدان (1)



ميس حمدان (2)



نسرين طافش ختام مهرجان الجونة



نسرين طافش ريد كاربت مهرجان الجونة



نسرين طافش



نيللى كريم ختام مهرجان الجونة



نيللى كريم مهرجان الجونة



نيللى كريم



هدى الفتى (1)



هدى الفتى (2)



هشام ماجد



هنادى مهنا



ياسمين رئيس خلال ختام مهرجان الجونة



ياسمين رئيس مهرجان الجونة