درة بإطلالة مستوحاة من الكوفية الفلسطينية: “نحن نحب الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة التونسية درة مجموعة من الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مستوحاة من الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود.

وأرفقت الصور بتعليق مقتبس من الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: “نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا”.

يُذكر أن درة كانت قد خطفت الأنظار بإطلالتها في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانًا أحمر أنيقًا بقصة ضيقة تبرز القوام وطول يلامس الأرض، من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي ضمن مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2025.