شبكة ديزني تستحوذ على حقوق بث حفل جوائز الجرامي حتى 2036

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة تاريخية، حصلت شبكة ديزني على حقوق بث حفل جوائز الموسيقى السنوي “جرامي” في صفقة جديدة تمتد لعشر سنوات، وتعتبر خسارة كبيرة لشركة باراماونت التي بثت الحفل عبر قناة CBS لأكثر من 50 عامًا. وبموجب الصفقة، سيتم بث حفل جوائز الجرامي على شبكات ABC وHulu وDisney+ بدءًا من عام 2027 وحتى 2036.

تجدر الإشارة إلى أن CBS كانت قد أبرمت صفقة في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، وبهذا تنتهي شراكتها مع الجرامي التي بدأت منذ عام 1973. وكانت شبكات أخرى مثل NBC وABC قد استضافت الحفل في سنوات سابقة.

وفي سياق آخر، شكرت المغنية تايلور سويفت زميلتها لانا ديل راي خلال حفل الجرامي الـ66 بعد فوز ألبومها Midnights بجائزة “ألبوم العام”. وتأتي هذه اللفتة تقديرًا لمشاركة ديل راي في أغنية “Snow on the Beach” ضمن الألبوم.