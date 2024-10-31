بكلمات مؤثرة.. حسين فهمي ينعي شقيقه مصطفى فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى الفنان الكبير حسين فهمي شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية صباح أمس بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عبر حسابه على “فيسبوك” حيث اكتفى بنشر صورة لشقيقه الراحل، معلقًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفقيد”.

مصطفى فهمي، الذي خاض تجربة صحية صعبة في أغسطس الماضي وأجرى خلالها جراحة في المخ لإزالة ورم، دخل عالم التمثيل بالصدفة أثناء عمله كمصور في أحد الأفلام. وقدمه المخرج عاطف سالم في دور أمام الكاميرا، ليستمر بعدها في تقديم مجموعة من الأعمال البارزة في السينما والدراما منذ عام 1976، ومنها “قمر الزمان”، “لمن تشرق الشمس”، و”وجهًا لوجه”.

وكان آخر ظهور سينمائي لمصطفى فهمي في فيلم “أهل الكهف”، الذي عُرض مؤخرًا وشارك فيه نخبة من النجوم، منهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح.