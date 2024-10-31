شيماء سيف تواصل حظر هنا الزاهد: “بنضحك على واتس آب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الفنانة شيماء سيف في تصريحات سابقة عن تصالحها مع الفنانة هنا الزاهد بعد خلاف دام ثماني سنوات، لا يزال الجدل مُثاراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول استمرار الخلاف بين النجمتين بسبب عدم إزالة حظر كل منهما للأخرى على “إنستغرام” حتى الآن.

وكشفت شيماء خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الأسباب الحقيقية وراء ذلك الحظر قائلةً: “أنا شخصية مش بتحب التصادم، وكنت واقفة مع الفنان هشام ماجد، وحسن الرداد، والمنتج أحمد السبكي، في فرح ريم سامي، ولما شوفتها جاية قلت هروح على ترابيزة تانية، عشان تاخد فرصة تسلّم على أصحابنا براحتها من غير إحراج، بس لما شافتني هي اللي بدأت وقالتلي تعالي يا شيخة كفاية بقى وسلّمنا على بعض وهزّرنا كتير واتصوّرنا”.

وأضافت: “الكارثة بقى إننا مش عارفين نرجّع بعض على “إنستغرام”، لأنه طلع لو عملتي لحد “بلوك” وهو عمل “بلوك”، وعدّى عليكم ما يقرب من ثلاث سنين، فإنستغرام مابيرجّعكوش تاني عند بعض، فالناس قالوا بعد ما اتصالحوا رجعوا عملوا لبعض “بلوك” تاني، وأنا وهي دلوقتي بنضحك على واتس آب”.

وكان حفل زفاف الفنانة ريم سامي قد شهد صلحاً بين هنا الزاهد وشيماء سيف، وذلك بعد قطيعة دامت حوالى ثماني سنوات، حيث نشرت الزاهد صورة تجمعها مع سيف عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي في “إنستغرام”، مع التعليق: “بعد 8 سنوات… افتقدتك”، لتردّ عليها شيماء سيف قائلةً: “كنتي وحشاني أوي”.