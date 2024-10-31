فيلم  أمانة البحر.. رحلة من نوع آخر في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - ما معنى الوعد إذا لم يُوف؟ وإلى أين ننتهي إذا بدأت الرحلة من النهاية؟ تطرح المخرجة هند سهيل في فيلمها الأول "أمانة البحر" هذه الأسئلة وتحاول الإجابة عنها خلال الرحلة القصيرة الذي ينطلق فيها زين مع جثة والدته المتوفاة، ليفي بوعد قطعه لها ولم يتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. "أمانة البحر" من الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

دراما مثيرة

بمزيج من الدراما والإثارة، تنطلق أحداث الفيلم، الذي يشهد عرضه الأول بالعالم العربي في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، من القرية الصغيرة النائية التي تسكن بها أسرة زين، وأول ما نرى من داخل منزله هو عدة صور معلقة على الحائط يتوسطها صورة بحر، وينقل زين بصره بينها وبين والدته الراقدة على السرير وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بينما يحاول عَبَثًا مداواتها.

وبعد وفاة الأم، يستجمع زين، الذي يقوم بدوره الممثل نبيل بطرس طلعان، آخر ما تبقى له من قوة وشجاعة ويسرق جثة والدته في السيارة التي كانت من المفترض أن تحملها لمراسم الدفن، وينطلق بحثًا عن "طريق البحر" لتكون تلك المرة الأولى التي يخرج فيها إلى العالم الواسع خارج حدود عالمه الصغير.

حاملًا معه صورة البحر، تبدأ رحلة زين الذي يحاول الإيفاء بالوعد الذي قطعه لوالدته، وهو رؤية البحر الذي طالما حدثته عنه سويًا، وعندها يظهر كلب من العدم، ويعترض طريقه بهدوء ويفرض وجوده بسلاسة رافضًا الابتعاد عنه أو عن جثة والدته، وهو ما يدفع زين لاصطحابه معه، في استعارة جميلة عن إرشاد الكلب لزين خلال رحلة وفائه بالوعد من بدايتها وحتى وصوله للبحر.

مثلما حالت العقبات بين زين ووالدته وبين تحقيق هذا الحلم البسيط، تمتلئ رحلته الأخيرة مع جثة والدته بالعقبات التي كادت أن تسلب منه حلم الوصول. لكن وفي لقطة في غاية الشاعرية، ينتهي الفيلم بوصول زين أخيرًا إلى وجهته، ويجلس بجوار جثة والدته والكلب صديقه الجديد، ليتمكن أخيرًا من الوفاء بالوعد وتوديع والدته أمام البحر، ربما بالطريقة الوحيدة التي ترضيه. وفي لفتة حزينة يمنحه الموت ما لم تمنحه له الحياة.

فيلم أمانة البحر - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

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مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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