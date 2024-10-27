كيت وينسليت تكشف مفاجأة عن مشهد “الباب” المثير للجدل في تيتانيك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت الممثلة العالمية كيت وينسليت ذكريات مشهد “الباب” الشهير في فيلم “تيتانيك” الذي أثار الجدل لسنوات، موضحةً أنه ربما لم يكن باباً على الإطلاق. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع البرنامج الأسترالي “The Project” أثناء ترويجها لفيلمها الجديد “Lee”.

وأوضحت وينسليت، البالغة من العمر 49 عامًا، أن القطعة التي كان يمسك بها جاك داوسون، الشخصية التي أداها الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، لم تكن باباً، بل كانت جزءًا من درابزين السلم في السفينة.

وأضافت وينسليت بابتسامة عندما سُئلت عما إذا كان هناك مكان لدي كابريو على تلك القطعة: “كنت أعرف أن هذا السؤال سيأتي”.

وأشارت إلى أن الجميع يطلق على تلك القطعة “الباب”، لكنها في الحقيقة كانت جزءاً من السفينة، وربما لم يكن دي كابريو ليستطيع الصعود عليها حتى لو حاول.