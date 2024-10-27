مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرّم رشوان توفيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عن تكريم الممثل المصري رشوان توفيق في دورته الثانية، المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التكريم اعترافاً بمسيرة رشوان توفيق الفنية الكبيرة وعطائه المستمر.

وأكدت رئيسة المهرجان، الدكتورة داليا همام، أن المهرجان يحرص على تكريم رموز الفن المصري والعربي الذين قدموا إسهامات أثرت في وجدان المتلقي العربي من الخليج إلى المحيط، مشيرةً إلى أن رشوان توفيق يُعد من عمالقة الفن العربي، حيث تميز بأدواره التي ترسخ القيم الإنسانية وتعزز الروح الفنية الرفيعة.