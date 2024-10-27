فيديو| هل تعدى رئيس الزمالك بالضرب على عمر الجيزاوي بسبب شريفة ماهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقوم أسرة الفنانة الراحلة شريفة ماهر، بأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحلة، عقب صلاة الظهر، اليوم الأحد.

الفنانة الراحلة شريفة ماهر التي رحلت عن عالمنا أمس السبت عن عمر يناهز 92 عامًا، شهدت رحلتها الفنية مفارقات عديدة، وفي مقدمتها واقعة تقدم الفنان عمر الجيزاوي للزواج منها

الفنانة الراحلة في حوار لها مع "الخليج 365"، كشفت تفاصيل ما حدث بين "الجيزاوي"، وأول أزواجها محمود شوقي، الذي كان أول رئيس لنادي الزمالك عقب نقل مقره إلى ميت عقبة، وتعديل اسمه من نادي "فاروق"، إلى اسمه الحالي نادي الزمالك عقب ثورة يوليو 1952.

وقالت: "الفنان عمر الجيزاوي بالفعل تحدث مع المخرج فطين عبدالوهاب، وقال له أحب شريفة وعايز أتجوزها، وكنا وقتها نجلس في أحد الاستديوهات، وداعب المخرج الجيزاوي، وقال له إنت فاكر الموضوع كده بالساهل، لو عايز تتجوزها تجيب فدادين مانجة، وأكل وكده، وبالفعل أحضر لنا الطعام والمانجو، وأكلنا كلنا ونحن نضحك".

وتابعت: "بعدها قال المخرج للفنان الجيزاوي بكره والدها جاي ونكلمه، وبالفعل في اليوم التالي حضر زوجي محمود شوقي، وقال له المخرج فطين عبد الوهاب، يا أستاذ شوقي الفنان عمر الجيزاوي عايز يتجوز بنتك، ورد زوجي طيب يا عمر هتدفع كام؟، لازم تدفع مهر غالي علشان بنتي جميلة، وذلك وسط دهشة وتعجب عمر، وأيضا ضحكنا جميعا".

وعن تعرض الفنان عمر الجيزاوي للضرب من زوجها، ردت الفنانة شريفة ماهر، وقالت: "زوجي مضربش عمر خالص، ولم تحدث الواقعة في منزلنا كما يقال، كنا كلنا في الاستديو، وتعاملنا مع الأمر ببساطة وكنا نضحك، قبل أن يتم توضيح الأمر له".

الفنانة شريفة ماهر كشفت في حديثها عن حقيقة ما يتردد عن تدبير المقلب من الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقالت :"من دبر المقلب هو المخرج فطين عبد الوهاب، والفنان إسماعيل ياسين لم يكن متواجدا معنا أصلا، كل ما يكتب عن دوره في الموضوع غير صحيح".

وشاركت الفنانة شريفة ماهر، مع الفنان عمر الجيزاوي في بطولة فيلم "فالح ومحتاس"، وعرض عام 1954، وشارك في بطولته محمود شكوكو، السيد بدير، وداد حمدي، وزينات صدقي.

الفنانة الراحلة شريفة ماهر اسمها الأصلي "هدى ماهر الكفراوي" ولدت في 30 سبتمبر عام 1932، وتخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

قام الموسيقار أحمد صدقي بتلحين أول أغنية قدمتها الفنانة الراحلة، وهي بعنوان “سيبني أفكر” من كلمات الشاعر صالح جودت، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

من أشهر أغاني الفنانة الراحلة شريفة ماهر، "بحر الغرام" و"بنت المنصورة"، و"يا دنيا غني" و"يا واد يا اسكندراني" و"رد على قلبي".

وشاركت الفنانة الراحلة شريفة ماهر، في بطولة أفلام "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي"، وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد.