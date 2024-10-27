وفاة والد أحمد طارق.. تعرف على موعد ومكان العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أحمد طارق وفاة والده الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل

وكشف "طارق"، عن موعد ومكان العزاء، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سيقام عزاء المغفور له بإذن الله، والدي يوم الأحد الموافق يوم 27 أكتوبر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق.

وتابع: "وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة، بطريق الواحات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه نسألكم الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد طارق، مسلسل "البحث عن علا" بطولة كل من الفنانة هند صبري، وكل من الفنان هاني عادل، سوسن بدر، أيسل رمزي، ياسمينا العبد، وآخرين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.

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