هند صبري من جلستها الحوارية بمهرجان الجونة: شعرت بالغرور في بداية مشواري الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أُقيمت صباح اليوم الأحد جلسة حوارية للفنانة هند صبري، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي- الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر لتستمر حتى الأول من نوفمبر- التي رصدتها الخليج 365، وذلك بمسرح سيني جونة، ويدير الحوار شادي زين الدين.

صدفة وراء دخولها عالم التمثيل

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial)

قالت الفنانة هندي صبري أنها تعتبر نفسها شخصية محظوظة، لكونها ممثلة وليدة الصدفة، عكس الكثير من الفنانين والفنانات الذين حلموا وتمنوا الدخول في عالم التمثيل، مكملة: "مكنتش بمثل قدام المرايا". ونوهت أن حلمها الذي كانت تريد تحقيقه على أرض الواقع هو أن تصبح سفيرة. وأشار ت أنه عندما دخلت مجال التمثيل وهي في عمر الـ 14 سنة، من خلال فيلم "صمت القصور" لم يكن لديها رهبة من الوقوف أمام الكاميرا، وذلك بسبب عدم فهمها أي شيء خاصةً في تلك المرحلة العمرية. وشددت في حديثها، بأنها شعرت بالغرور مبكراً، بسبب النجاح الكبير الذي حققه فيلم صمت القصور في كافة البلدان التي عُرض بها.

للمزيد من الأخبار جوه القلب والذاكرة: رسالة إسعاد يونس لعادل إمام من مهرجان الجونة

هند صبري صاحبة المسيرة الناجحة في السينما العربية

https://www.instagram.com/p/DAbMKkEtvlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAbMKkEtvlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAbMKkEtvlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تُعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودومًا ما كانت تلك الأفلام تتناول عدد من القضايا الإجتماعية. كما كان لها العديد من المُشاركات بـ المهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أو السينما المصرية والتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لإهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.

وجاءت بداية الفنانة هند صبري من خلال السينما التونسية التي أثبتت من خلالها موهبتها الحقيقية ولفتت الأنظار إليها وذلك من خلال مُشاركتها ببطولة فيلمي "صمت القصور، موسم الرجال" مع المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي وعقب ذلك كان ظهورها الأول بالسينما المصرية مع المخرجة إيناس الدغيدي والتي أسندت إليها دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" وتعاونت عقب ذلك مع المُخرج داوود عبد السيد بفيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

ومع مطلع الألفية الجديدة كان للفنانة هند صبري حضوراً مميزاً بالسينما المصرية فشاركت بالعديد من الأفلام السينمائية ما بين الكوميدي، الرومانسي، الإجتماعي مما جعلها تُحقق مكانة جماهيرية كبيرة، كما تعاونت مع عدد من أبرز المُخرجين في السينما المصرية ومن ضمنهم شريف عرفة، مروان حامد، يسري نصر الله وغيرهم.

قد ترغبين في معرفة هند صبري تكشف كواليس البحث عن علا برفقة ابنتها في المسلسل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»