ريهام حجاج تخطف الأنظار بنحافتها الزائدة بعد ظهورها برفقة زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، وخطفت الأنظار بفستان أسود ذات تصميم أنيق وعصري كشف عن رشاقتها وفقدانها بعض الوزن.

أحدث ظهور لريهام حجاج

كانت من ضمن الصور التي نشرتها، صورة رومانسية مميزة جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وكان لافتاً للانتباه أن ملامح وجهها تغيرت قليلاً بسبب نحافتها الزائدة، بالإضافة إلى اعتمادها على لوك مكياج مختلف غير الذي اعتادت على الظهور به.

وقد تفاعل جمهور ريهام حجاج مع الصور وأضافوا العديد من التعليقات المميزة حول جمالها وأناقتها، وتساءل الكثير منهم عن سر رشاقتها، وتمنى لها الآخرون السعادة والاستقرار برفقة زوجها وعائلتها.

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الجدير بالذكر أن خلاف أيتن عامر مع ريهام حجاج الذي بدأ منذ 3 سنوات لم ينته حتى الآن، وأكدت أيتن في لقاءٍ مصور خلال الفترة الماضية أنها لا تتهاون في حقها وفي انتظار حكم القضاء في الواقعة خلال الفترة المقبلة، وتعاملت ريهام مع هذا الأمر بكل هدوء وفضلت عدم التعليق.

ريهام حجاج في رمضان

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تخوض الفنانةدراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل "كنترول"، من 15 حلقة، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، لتدخل منافسات رمضان للعام السادس على التوالي، بعد مشاركتها بأعمال درامية خلال الـ 5 مواسم السابقة.

مسلسل "كنترول" يسجل التعاون الخامس الذي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة للمرة الخامسة في الدراما، حيث كتب أيمن سلامة 4 مسلسلات من ضمن 5 أعمال قامت ببطولتها ريهام حجاج في موسم دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة وهي: "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي، "يوتيرن"، "جميلة"، و"صدفة" من إخراج سامح عبد العزيز.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئاً، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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