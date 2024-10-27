بدء الجلسة الحوارية للفنانة هند صبري ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - بدأت منذ قليل الجلسة الحوارية للفنانة هند صبري ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي- الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر لتستمر حتى الأول من نوفمبر- التي رصدتها الخليج 365، وذلك بمسرح سيني جونة، ويدير الحوار شادي زين الدين. وحضر الجلسة الحوارية، عدداً من نجوم ومشاهير الوسط الفني وهم، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، الفنانة ياسمينا العبد، المدير تنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، وعدد آخر من النجوم

سطور في مشوار هند صبري الفني

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وتُعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودوماً ما كانت تلك الأفلام تتناول عدد من القضايا الإجتماعية. كما كان للفنانة هند صبري العديد من المُشاركات بـ المهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أو السينما المصرية والتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لإهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

قد ترغبين في معرفة توافد نجوم وصُناع السينما على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي

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